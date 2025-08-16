Türkiye’de Nüfus Yaşlanıyor Ve Düşüyor

DOĞUM ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ VE NÜFUS YAŞLANMASI

Türkiye’de doğum oranlarındaki azalma, nüfusun hızla yaşlanmasına neden oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu bir beka sorunudur” diyerek bu duruma dikkat çekmişti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verileri, Türkiye’nin demografik yapısındaki bu değişimi yeniden gözler önüne serdi. Açıklanan verilere göre, 0-4 yaş arası nüfus Cumhuriyet tarihinin ilk kez 5 milyon seviyesinin altına düştü.

ERDOĞAN’IN UYARILARI VE TARİHSEL ÖRNEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 5. Olağan Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmada, nüfus artış hızındaki düşüş ile ilgili olarak, “Türkiye bir kabusa gidiyor. Anadolu’daki Türk nüfusu hızla yaşlanıyor. Milletimiz kendisini toparlayamazsa, bu topraklardaki yaşama kabiliyetini kaybeder. Bu bir beka sorunudur.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türk ve Rus nüfusunun tarihsel karşılaştırmasını yaparak, Cumhuriyet dönemindeki doğum kontrol uygulamalarının Türkiye için daha büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

TÜİK VERİLERİ VE NÜFUS NÜANS TÜKENİŞİ

Erdoğan’ın bu uyarıları ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üç aylık nüfus istatistiklerini duyurdu. TÜİK’in verilerine göre, 2024 yılının Ekim ayında yaklaşık 5 milyon 140 bin civarında olan 0-4 yaş grubundaki nüfus, son dokuz ayda yaklaşık 200 bin azalarak Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerine indi. Böylece 0-4 yaş arası nüfus ilk kez 5 milyon altına düştü. Bu durum, doğum oranlarındaki azalışın devam ettiğini ve Türkiye’nin yaşlanan nüfus yapısını ortaya koyuyor.