Türkiye’de Politik Durum Tartışılıyor

POLİTİK GÜNDEMDE YOĞUNLUK

Türkiye’de politik gündem oldukça hareketli. Bir tarafta uluslararası gelişmeler, diğer tarafta ise iç meseleler kamuoyunda tartışma konusu oluyor. Özellikle Terörsüz Türkiye hedefi ve İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları, şu an gündemin en önemli iki maddesi olarak öne çıkıyor.

SEÇMEN YANSIMALARI ÜZERİNDE ETKİLER

Her iki konuyla ilgili süreç devam ederken, yaşanan gelişmelerin seçmen üzerindeki yansımaları da titizlikle inceleniyor. Bu bağlamda Gezici Araştırma, anket çalışmasını kamuoyuna sundu.