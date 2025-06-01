Türkiye’de Rabat’ta Kahvaltı Tanıtımı Yapıldı

TÜRK KAHVALTISI FAS’TA TANITILDI

Türkiye’nin Rabat Büyükelçiliği ile Rabat Yunus Emre Enstitüsü, “Dünya Kahvaltı Günü” vesilesiyle Fas’ın başkenti Rabat’ta Türk kahvaltısını tanıtmak amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Rabat’taki Marjane Alışveriş Merkezi’nde açılan stantta, Faslı ziyaretçilere Türk mutfağının kahvaltı ürünleri tanıtıldı. Etkinlikte, simit, peynir, zeytin, tahin-pekmez, salatalık ve domatesin yer aldığı bir kahvaltı menüsü, Türk çayı eşliğinde sunuldu.

BÜYÜKELÇİ KILIÇ VE YETKİLİLER ETKİNLİĞE KATILDI

Etkinliğe Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile eşi Aslı Kılıç’ın yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü Rabat Koordinatörü Reha Ermumcu ve büyükelçilik personeli katıldı. Faslı ziyaretçilerin etkinliğe büyük bir ilgi gösterdiği gözlemlendi. Büyükelçi Kılıç’ın eşi Aslı Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zengin Türk mutfağını tanıtmak için oldukça anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Kılıç, “Haziran ayının ilk pazar günü Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu nedenle Rabat’ta Türk kahvaltısını tanıtmak istedik. Etkinliğimiz büyük ilgi topladı. Menümüzde simit, tahin-pekmez, zeytin, peynir, domates ve salatalık var. Elbette Türk çayımız da yanımızdaydı. Özellikle tahin-pekmez Faslılara ilginç geldi. Marjane AVM bize güzel bir ev sahipliği yaptı. Herkes lezzetle afiyetle yedi. Standımıza gelenlerin merakı da oldukça fazlaydı. Türkiye ve Türk mutfağı hakkında iyi bir bilgiye sahipler. Misafirlerimize bu ikramın mutfağımızın küçük bir örneği olduğunu, tadımlık bir sunum yaptığımızı söyledik. Çok daha zengin bir mutfak kültürümüz var ama bugünlük böyle bir tanıtım yaptık. Teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Yunus Emre Enstitüsü Rabat Koordinatörü Ermumcu da Faslıların Türk kültürüne ve mutfağına olan ilgisinin her geçen gün daha da arttığını belirterek, benzeri etkinliklerin bu ilgiyi daha da derinleştirdiğini aktardı. Her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanan “Dünya Kahvaltı Günü” çerçevesinde, Türkiye’nin çeşitli dış temsilciliklerinde de benzer tanıtım faaliyetleri düzenleniyor.