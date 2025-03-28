Türkiye’de Ramazan Ayı Oruç Tutma Oranı

KAMUOYU YOKLAMALARININ SONUÇLARI

Her yıl farklı araştırma şirketleri tarafından yürütülen kamuoyu yoklamaları, Türkiye’deki Ramazan ayı boyunca oruç tutanların sayı ve oranlarını gözler önüne seriyor. Son analizler, Türkiye’deki oruç tutma oranlarını ve hangi yaş gruplarının daha fazla bu ibadeti yerine getirdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, kadınlar ve erkekler arasında oruç tutma alışkanlıkları hakkında da bilgiler mevcut.

RAMAZAN AYI BOYUNCA ORUÇ TUTMA ORANLARI

2025 yılında OPTİMAR Araştırma tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Nabzı” başlıklı ankete göre, Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı %57,8 olarak ölçüldü. Katılımcıların %17,6’sı ise Ramazan’ın belirli günlerinde oruç tuttuğunu ifade etti. Ramazan dışında oruç tuttuklarını belirtenlerin oranı ise %11,6 olarak kaydedildi. Bir diğer kapsamlı araştırmada, 2022 yılında Ankara Enstitüsü ve İstanbul Politikalar Merkezi tarafından yapılan çalışmada, Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı %66,5 olarak belirlendi. Bu araştırmanın ayrıca kadınların erkeklere göre daha fazla oruç tuttuğunu ve eğitim seviyesinin yükselmesiyle oruç tutma oranının azaldığını ortaya koyması dikkat çekiyor.

İPSONS ARAŞTIRMASININ BULGULARI

Ipsos Araştırma’nın 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmaya göre, Türkiye’de Ramazan ayında oruç tutanların oranı %79 olarak belirleniyor. Aynı araştırmada, Ramazan’ın tamamında oruç tutanların oranı %67, bazı günlerde oruç tutanların oranı %12, yalnızca Kadir Gecesi oruç tutanların oranı %2 ve hiç oruç tutmayanların oranı %19 olarak kaydedildi. 2018 yılında KONDA tarafından yapılan bir araştırma ise kadınların %52’sinin, erkeklerin ise %43’ünün düzenli olarak oruç tuttuğunu gösteriyor. Bu veriler, cinsiyet ve yaş gibi demografik faktörlerin oruç tutma alışkanlıkları üzerinde etkili olduğunu ortaya koyuyor.