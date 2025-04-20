Türkiye’de Red Bull Four 2 Score

TÜRKİYE’ DE İKİNCİ ELEME TURU YAPILDI

Red Bull’un küresel futbol organizasyonu Red Bull Four 2 Score’un Türkiye’deki ikinci eleme turu Trabzon’da düzenlendi. Migros’un desteğiyle Avni Aker Millet Bahçesi’nde gerçekleşen turnuvaya 26 takım katıldı. Bu takımlar, İstanbul’da yapılacak Türkiye finaline katılabilmek için kıyasıya yarıştı. Kaleci kullanılmayan, 15’e 25 metrekare alan büyüklüğündeki sahada 10 dakika süren maçlarda, ilk ve son dakikada atılan goller 2 sayı olarak sayıldı. Devre arası ve mola bulunmadığı için Red Bull Four 2 Score’da oyuncular, gol atmak için daha fazla fırsat yakaladı.

Turnuvaya katılan “Tamam Kanka” takımının kaptanı Muhammet Emin Barutçu, maça hırslı başladıklarını ancak son dakikalarda kalelerinde gördükleri golle karşılaşmayı 3-2 kaybettiklerini ifade etti. Organizasyonun çok güzel olduğunu vurguladı. “Dobermanlar FC” adını verdikleri takımda forma giyen Yasin Yıldız, “Buraya eğlenmek için geldik ve 11 gol yedik, bunun neticesinde kaybettik” şeklinde konuştu.

Turnuvanın ilk turunda rakiplerini yenerek ilerleyen Fatih Korkmaz, amaçlarının İstanbul’daki Türkiye finalinin ardından Avusturya’nın Salzburg şehrinde düzenlenecek dünya finaline katılmak olduğunu belirtti. Takımların bu hedefleri doğrultusunda gösterdiği mücadele, katılımcılardan büyük bir heyecan oluşturdu.