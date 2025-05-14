“Türkiye’de Rsv Ekonomik Etki Oluşturuyor”

RAV ENFEKSİYONUNUN EKONOMİK YÜKÜ

Türkiye’de “RSV Enfeksiyonu Ekonomik Yük” adlı çalışma kapsamında İstanbul’da basın toplantısı yapıldı. Yaşamı tehdit eden şiddetli solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV), Türkiye ekonomisine de yüksek maliyeti ile katkıda bulunuyor. Sağlık sistemlerini olumsuz etkileyen bu yükü ortaya koymak amacıyla düzenlenen toplantıya, Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Simten Malhan, sağlık sektörü temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda sunulan rapora göre, anne sütüyle beslenen çocukların yaklaşık yüzde 50’si, yaşamlarının ilk yılında, yaklaşık yüzde 95’i ise ilk iki yıl içerisinde RSV enfeksiyonuna maruz kalıyor. RSV’ye karşı oluşan bağışıklığın kalıcı olmaması, enfeksiyonların tekrarlanmasına neden olabiliyor. Virüs ayrıca, astım ataklarını tetikleyebilir ve KOAH gibi uzun vadeli solunum sorunlarına yol açabiliyor. Çalışmaya göre, 2019 ile 2023 yılları arasında doğan 0-5 yaş aralığında 5 milyonun üzerinde çocuktan 894 binden fazlasının RSV’ye yakalandığı tahmin ediliyor.

HASTANEYA YATIŞ VE MALİYET ANALİZLERİ

Bu çocukların 791 bini ayakta, 102 bini hastanede, 12 bini ise yoğun bakımda tedavi görüyor. 952 bebek RSV ile bağlantılı olarak hayatını kaybetti. Yapılan analizlere göre, aynı yaş grubundaki 894 bin 426 hastanın toplam sağlık maliyeti 24,2 milyar lira olarak hesaplandı. Bu yük, 2023 SGK sağlık harcamalarının yüzde 4,62’sini oluşturuyor. Etkinliğe katılan Prof. Dr. Simten Malhan, RSV’nin bebeklerde sık görülen bir enfeksiyon olduğunu ve ebeveynlerin bu süreçten ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Malhan, “Çocuklarının hastalık süresi boyunca ebeveynler, işlerinden rapor alıp ekonomiden geri çekilmek zorunda kalıyor. İş gücü kaybı gibi etkiler nedeniyle bir yılda yaklaşık 892 bin bebeğin ailesi, 2,5 milyar liralık bir yük ile karşı karşıya kalıyor.” dedi.

SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ ETKİLER

Malhan, toplam maliyetin tek bir yılda gerçekleştiği ve bu rakamın sağlık sistemi için önemli bir kayıp olduğu üzerinde durdu. Sağlık sisteminin, artan kronik ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle baskı altında olduğunu belirten Malhan, “Bu 24 milyarlık maliyet önlenebilirse ve bebekler korunabilirse, kaynaklar ihtiyaç duyulan farklı alanlara yönlendirilebilir. Böylece kaynak tahsisi verimliliği sağlanır.” değerlendirmesini yaptı. Sürekliliğin, sağlık sistemi açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Malhan, bu çalışmanın Türkiye için önemli bir kanıt niteliği taşıdığını vurguladı.

BEBEK ÖLÜMLERİ VE EKONOMİK SONUÇLARI

Malhan, bebek ölümlerinin ekonomik açıdan önemli kayıplara yol açtığına dikkat çekerek, “Bir bebeğin beklenen 78 yıllık yaşam süresi var; bu, gayrisafi milli hasılamıza katkıda bulunacak bir bireyin kaybı demektir.” ifadelerini kullandı. Indirekt maliyetlerin, direkt maliyetlerin neredeyse iki katı düzeyine ulaştığını belirten Malhan, bunun çarpıcı bir sonuç olduğunu vurguladı. Malhan, hastalıklara karşı korumanın ve önlemenin, tedaviden çok daha maliyetsiz ve etkin olduğunu hatırlatarak, bu sayede ailelerin üzerindeki yükün azaltılabileceğini söyledi.

RSV’NİN TEHLİKELERİ VE GÖRÜŞLER

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ateş Kara da RSV’nin en sık solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerden biri olduğunu vurguladı. Kara, RSV’nin tüm yaş gruplarını etkilese de özellikle bebekler ve yaşlı bireyler için daha büyük tehlike yarattığını belirtti. Genel olarak, RSV’nin yetişkinlerde basit bir burun akıntısına neden olduğunu, ancak iki yaş altındaki çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açtığını kaydetti. Kara, “RSV enfeksiyonları Türkiye’de ekim sonu-kasım başı gibi başlıyor, aralık-şubat arasında en yoğun dönem yaşanıyor.” dedi. ABD’de RSV nedeniyle hastaneye yatan bir bebek oranını da paylaşan Kara, RSV’nin alt solunum yollarına inerek ciddi sorunlara neden olduğunu belirtti.

Kara, “Her beş çocuktan biri RVS nedeniyle doktora başvuruyor. Bu başvurular sonucunda, çocukların bazıları ciddi tedavi gereksinimi duyabiliyor.” diyerek, hastalığın uzun vadeli etkilerine dikkat çekti ve bu enfeksiyonu geçiren çocuklarda ilerleyen yıllarda hırıltılık solunum atakları ya da astım benzeri sorunlar ortaya çıkabileceğini ifade etti.