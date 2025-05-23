TÜRKİYE’DE Sıcaklık Artıyor, Yağış Uyarısı!

TÜRKİYE’DE SICALAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Mayıs 2025 Cuma günü yayınladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye’de sıcak hava dalgası etkisini devam ettiriyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı yerlerinde gök gürültülü sağanak yağışlarla birleşiyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki hava durumu detayları şu şekilde…

SICAKLIK ARTIYOR

Meteoroloji’den gelen bilgilere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyrediyor. Özellikle İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da termometreler 30°C’yi geçerken, Diyarbakır’da sıcaklık 36°C’ye kadar yükselebiliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ TEHLİKESİ

Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyarıyor.

TOZ TAŞINIMI RİSKİ

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı etkili olacak. Hava kalitesini olumsuz etkileyebilecek olan bu durum, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olanlar için risk oluşturabiliyor. Yetkililer, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını öneriyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU DETAYLARI

Marmara: Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Balıkesir 33°C, İstanbul 28°C, Edirne 31°C.

Ege: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. İzmir 32°C, Denizli 34°C.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Adana ve Hatay’da zamanla az bulutlu. Antalya 31°C.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, Ankara 30°C, Konya 32°C.

Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz’de yerel sağanaklar etkili olacak. Bolu 29°C, Samsun 24°C.

Doğu Anadolu: Erzurum ve Kars’ta öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Malatya 34°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim, Diyarbakır 36°C, Gaziantep 34°C.