Türkiye’de Sigorta Anlayışı Değişiyor

TOPLUMUN RİSK ALGISINDAKİ DEĞİŞİM

Türkiye’de son yıllarda yaşanan depremler, seller, yangınlar ve büyük endüstriyel kazalar, toplumun risk algısını önemli ölçüde değiştirdi. Geçmişte sadece ‘zorunlu’ olarak görülen sigorta ürünleri, artık hem bireyler hem de şirketler için hayati bir güvence aracı olarak değerlendiriliyor. Büyük hasarların ardından Türkiye’de risk algısı yeniden şekilleniyor. Sigorta sektörü temsilcileri, bu dönem için bir ‘uyanış’ niteliği taşıdığını belirtiyor. Hem bireyler hem de kurumlar arasında risk farkındalığı arttı ve sigortaya olan bakış açıları daha bilinçli bir hal aldı.

DİJİTALLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNE ÇIKIYOR

Brooklyn Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Kadriye Pehlivan, bu dönüşümü şu şekilde değerlendiriyor: “Türkiye’de son yıllarda meydana gelen büyük hasarlar, sigortanın bir ‘ek maliyet’ değil, aslında bir ‘yaşam güvencesi’ olduğunu herkese hatırlattı.” Artık şirketler, risk yönetimini iş stratejilerinin merkezine yerleştiriyor. Bireyler ise sigorta poliçesini sadece yasal zorunluluk için değil, aynı zamanda kendi geleceklerini güvence altına almak amacıyla alıyor. Büyük kayıpların ardından yalnızca teminatlar değil, dijital sigortacılık ve sürdürülebilirlik de ön plana çıkıyor. Poliçe süreçlerinin hızlanması, hasar yönetiminde şeffaflık ve çevre dostu teminatların yaygınlaşması, sektörde güvenin yeniden inşa edilmesini sağlıyor.

Önümüzdeki dönemde sigorta sektörünün özellikle doğal afet sigortaları, siber risk teminatları, sağlık ve hayat sigortaları aracılığıyla daha da büyümesi bekleniyor. Pehlivan, bu gelişmelerin aynı zamanda toplumsal bir bilinçlenme sağladığını belirtiyor ve “Sigortacılığın özü güven. Bugün yaşadığımız dönüşüm hem sektör hem de toplum için güveni yeniden inşa etme fırsatı sunuyor” diyor.