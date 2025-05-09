Türkiye’de Şiir Gecesi Yeniden Yapıldı

ŞİİR GECESİ YENİDEN ŞİİRSEVERLERİ BULUŞTURDU

Türkiye’nin köklü şiir etkinliklerinden biri olan “Edebiyat Bülteni Şiir Gecesi”, 14 yıl aradan sonra İstanbul’da şiirseverleri bir araya getirdi. Bu etkinlik, Milli Gençlik Vakfı (MGV), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Cihannüma Derneği, Yönder Eğitim Kurumları ve Birikim Eğitim Grubu iş birliğiyle organize edildi. Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen programın teması “Şiir, Yalnızca Şiir!” oldu. Etkinlik, 1992 yılında üniversite öğrencileri tarafından başlatılmış ve MGV Edebiyat Bülteni çatısı altında gelenekselleşmişti. Bu yıl 21’incisi yapılan şiir gecesine, geçmişte etkinliği organize eden önemli isimler de davet edildi.

ŞİİRİN ANLAMINA VURGU YAPILDI

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, etkinliğin tekrardan düzenlenmesinin kendisini mutlu ve heyecanlı hissettirdiğini belirtti. “Görüyorum ki güzel bir işe vesile olmuşuz. Bu akşam, İstanbul’da, şairlerle birlikte olmak çok kıymetli. Yusuf Has Hacip, ‘Dilin, süsü sözdür.’ der. Dil, bazen isyan, bazen umuttur. İnşallah burada biriktirdiğimiz umutlarımız Gazzeli çocuklarımızın sesi olur.” ifadeleriyle şiirin önemine dikkat çekti.

ŞİİR GECESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Gecede Düzenleme Heyeti adına konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nezir Eryarsoy, Edebiyat Bülteni Şiir Gecesi’nin uzun soluklu bir etkinlik olduğunu vurguladı. “İsmet Özel, ‘Şair, dünyaya fırlatılmıştır.’ demişti. Bu akşam dünyaya fırlatılan 12 şairimizi misafir edeceğiz. Biz onların okuyucusuyduk, bugün dinleyicisi de olacağız. Bizim şiirin etrafında toplanmaya ihtiyacımız var. O yüzden herkese şiir gibi bir gece diliyorum.” dedi.

ONUR KONUGU HÜSEYİN ATLANSOY

Etkinliğin bu yılki onur konuğu, çağdaş Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Hüseyin Atlansoy oldu. Şair Cevdet Karal, Atlansoy üzerine yaptığı konuşmada, onun şiirlerini onurlandığını belirtti. “Hüseyin Atlansoy, kendi dünyasına yaptığı kazılardan bilinmeyeni çıkaran şairdir. Şiir, ortaya çıkartıldığında, yalnızca bulanı değil herkesi zenginleştiren bir madendir.” diyerek, şairin derinliğinden bahsetti.

ŞAİRLER ESERLERİNİ SESLENDİRDİ

Yavuz Selim Kurt’un sunduğu gecede, birçok şair eserlerini seslendirdi. Hüseyin Atlansoy “Dört Taç Sultanlığı VIII – Türkler Terkinde Terkedilmişler”, Faruk Uysal “Bir Tatil”, Cevdet Karal “General Coriolanus Savaşta Aldığı Yaraların İzini Halka Neden Göstermedi?” gibi şiirleriyle sahne aldı. Ayrıca, etkinliğin “Üç Öncü Üç Şiir” bölümünde Mehmet Konuk, Şeyh Galip’in “Müseddes-i Mütekebbir”, Selahaddin Kocaaslan ise Sezai Karakoç’un “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” şiirlerini seslendirdi. Programın sonunda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri Müzik Akademisi Koordinatörü Emrecan Kuranel, “Bestelenmiş Şiirler” kapsamında çeşitli eserler sundu.