Türkiye’de Sinema Seyircisi Yüzde 4,9 Artış Gösterdi

SİNEMA SEYİRCİSİ SAYISINDA ARTIŞ

Türkiye’de sinema seyircisi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artış göstererek 32 milyon 538 bin 289 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına dair “Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri” bültenini yayımladı. Sinema verileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün idari kayıtları temel alınarak hazırlanıyor. Bu çerçevede, Türkiye’de geçen yıl 295 yerli ve 441 yabancı film olmak üzere toplam 736 film vizyona girdi. Sinema salonu sayısı 2 bin 776 olarak, koltuk sayısı ise 317 bin 274 olarak tespit edildi. Yerli film seyirci sayısı yüzde 34,7 artarak 18 milyon 469 bin 778 kişiye ulaşırken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 18,6 azalarak 14 milyon 68 bin 511 kişi oldu.

TİYATRONUN GÜCÜ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Tiyatro istatistikleri, 2023-2024 sezonu itibarıyla Devlet Tiyatroları’na dair verilere dayanarak yayımlamaya başladı. Veriler, devlet tiyatroları, özel tiyatrolar, belediye tiyatroları, üniversite tiyatroları ve sivil toplum kuruluşu tiyatroları şeklinde sınıflandırılıyor. 2023-2024 sezonunda tiyatro salonu sayısı bir önceki sezona göre yüzde 26,9 artışla 1025’e yükseldikten sonra, bu salonlardaki koltuk sayısı 431 bin 631 şeklinde belirlendi. Devlet Tiyatroları tarafından bu sezonda 105 telif ve 119 çeviri olmak üzere toplam 224 eser sahnelendi. Devlet Tiyatroları’nın oynadığı yetişkin eseri gösteri sayısı 4 bin 999 iken, çocuk eser gösteri sayısı 907 olarak kaydedildi. Seyirci sayısı ise 1 milyon 794 bin 724 olarak belirlendi. Tiyatro salonlarında gösterilen eser sayısı, bir önceki sezona göre yüzde 18,5 artarak 9 bin 744’e ulaştı. Tiyatroda çeviri eser seyirci sayısı yüzde 25 artışla 2 milyon 158 bin 41, telif eser seyirci sayısı ise yüzde 29,5 artışla 5 milyon 895 bin 145 olarak kayıtlara geçti. Çocuk eseri gösteri sayısı da bir önceki sezona göre yüzde 8 artarken, yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 44,7 artış sergiledi.

OPERADA VE BALEDE BÜYÜK ARTILAR

Türkiye genelinde 2023-2024 sezonunda Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’ne bağlı opera ve bale gösterileri 6 ilde gerçekleştirildi. Opera ve bale seyirci sayısı, bir önceki sezona göre yüzde 59,6 artış kaydetti ve gösteri sayısı yüzde 34 yükseldi. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 6 orkestra, 11 koro ve 11 topluluk da bu dönemde faaliyet gösterdi. Bu topluluklar arasındaki seyirci sayısı önceki sezona göre yüzde 84,2 artarak 489 bin 975 oldu. Orkestra seyirci sayısı yüzde 47,9, koro seyirci sayısı ise yüzde 82,5 oranında arttı. Ayrıca topluluk seyirci sayısı, yüzde 150,5 yükselişle 191 bin 571 olarak kayıtlara geçti.