TÜRKİYE’de Siyasi Parti Güven Sorunu

SURUN DİNAMİĞİ VE SİYASİ GÜVEN

Asal Araştırma, 26 ilde 18 yaş ve üstü bin 500 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirdiği “Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” başlıklı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıkladı. Anket, seçmenin mevcut siyasi partilere yönelik güveninde ciddi bir sorgulama süreci yaşandığını ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 39,5’i “Hiçbir parti çözemez” ifadesiyle bu alanda büyük bir güvensizlik hissettiklerini bildirdi. Bu oran, toplumun önemli bir kesiminin mevcut siyasetçilerle sorunların çözülemeyeceğine inandığını gösteriyor.

PARTİLERİN ALDIĞI OYLAR

İktidar partisi AK Parti, yüzde 21,4 ile en fazla tercih edilen siyasi parti olurken, onu yüzde 17,0 ile ana muhalefet partisi CHP izliyor. Bu iki partinin toplamı yüzde 40’ı geçse de, “hiçbiri” yanıtı bu iki partinin toplamına çok yakın seviyelerde yer alıyor. Diğer partilerin aldığı oy oranları ise şu şekilde belirleniyor: DEM Parti: %3,5, MHP: %2,9, İYİ Parti: %2,0, Zafer Partisi: %1,8, Yeniden Refah Partisi: %1,6 ve diğer partiler %1,9 oy alıyor. Ankete katılanların yüzde 8,4’ü ise “Fikrim yok / Cevap yok” seçeneğini işaretleyerek net bir cevap veremiyor.

SİYASETTEKİ DEĞİŞİMLER VE SEÇMEN UMUDU

Bu araştırma, Türkiye’de seçmenin büyük bir kısmının siyasi çözüm umudunu kaybettiğini ve mevcut partilere bağlılık duygusunun zayıfladığını gösteriyor. Özellikle kararsız seçmen kitlesinin büyüklüğü, yaklaşan seçim süreçlerinde siyasetin gidişatını belirleyen kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.