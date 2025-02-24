Türkiye’de Soğuk Hava Etkisini Kaybediyor

SOĞUK HAVA DALGASI YERİNİ ILIMAN HAVAYA BIRAKIYOR

Son günlerde İstanbul dahil birçok şehirde etkili olan soğuk hava dalgası, yeni haftayla birlikte batı bölgelerden başlayarak ılıman havaya dönüş yapıyor. Özellikle İstanbul’da kar yağışı tamamen duruyor ve sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşma eğiliminde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre:

KÜRESEL HAVA HAREKETLERİ VE BEKLENEN DURUM

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava durumu hakim olacak. Karadeniz kıyılarında, Erzincan, Ardahan, Sivas ve Yozgat’ın doğusunda kar yağışı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli rüzgar (50-70 km/sa) ve kısa süreli fırtına etkileri kendini gösterebilir. Türkiye genelinde soğuk hava dalgasının etkisi azalırken, özellikle iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artışı bekleniyor.

SICAKLIK ARTIŞI VE ÖNEMLİ UYARILAR

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de sıcaklık artışının daha yavaş gerçekleşmesi öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında oluşacak kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına için uyarılarda bulundu. Vatandaşların çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine ve deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE DON OLAYLARI

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçları için çığ tehlikesi uyarısı yaptı. Ayrıca, kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının devam etmesi öngörülüyor. Bu durum, özellikle yollarda ve günlük yaşamda olumsuz etkiler yaratabilir.