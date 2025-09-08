Türkiye’de Sosyal Medya Erişimi Sorunları Var

Türkiye’de Sosyal Ağlara Erişim Sorunları

EYLEM YASAKLARI SONRASI SOSYAL MEDYA KISITLAMALARI

Türkiye’de X, Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformlarına ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarına erişim sorunları yaşanıyor. CHP’nin İstanbul il yönetimini görevden uzaklaştırması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin mahkeme kararının ardından gerçekleştirilen toplanma çağrıları üzerine İstanbul Valiliği, 7 Eylül Pazar gününden itibaren dört gün boyunca altı ilçede eylem ve etkinlikleri yasakladı. Bu yasaklardan kısa bir süre sonra sosyal medya kullanıcıları Instagram ve WhatsApp gibi platformlara erişimde sıkıntılar yaşadıklarını bildirmeye başladı.

KISITLAMALARIN DOĞRULANMASI

Sorun, internet kısıtlamalarını denetleyen Netblocks tarafından da doğrulandı. Netblocks, Türkiye’den çeşitli sosyal medya platformlarına erişimde kısıtlamalar tespit ettiğini açıkladı. Ayrıca, İfade Özgürlüğü Derneği’nin Engelli Web girişimi de “bant genişliği daraltması” yapıldığını duyurdu. Engelli Web, gece yarısı gerçekleştirdiği paylaşımda X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook ve mesajlaşma uygulamaları WhatsApp, Telegram ve Signal’in bu kesintilerden etkilendiğini belirtti. Ancak, Türkiye’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

BANT GENİŞLİĞİ KAVRAMI VE ETKİLERİ

Bant genişliği, internetle bağlantılı herhangi bir cihazın belirli zaman dilimlerinde alabileceği veri miktarını ifade ediyor. Bant genişliğinin azaltılması, belirli internet sitelerine erişimi yavaşlatıyor. Kullanıcılar bu platformlara girmeye çalıştıklarında, içeriklerin çok yavaş yüklendiğini görüyor. Türkiye’de Ekim 2022’de yürürlüğe giren dezenformasyon yasası ile internet trafiğinin bant genişliğinin daraltılması kararı verilmesi mümkün hale geldi. Bu yasa ile sosyal medya platformlarına erişim kısıtlaması getirilebiliyor. Hukukçular, BTK’nın uygulamasının hukuki bir dayanağı olmadığına vurgu yapmıştı.

VPN KULLANIMI VE GİZLİLİK

VPN, “virtual private network” yani sanal özel ağ anlamına geliyor. Normal şartlarda cihazlar internet servis sağlayıcımız aracılığıyla doğrudan internete bağlanırken, VPN, bir başka bilgisayar ile güvenli bir bağlantı kurarak özel bir ağ oluşturuyor. Bu sayede kimliğimiz ve internet aktivitemiz gizli kalabiliyor. VPN’ler genellikle kurumsal çalışma alanlarında ofis dışındayken ve uzaktan çalışırken güvenli bir şekilde erişim sağlaması için kullanılır. Ancak, bazı VPN sunucuları kullanıcılarının bilgilerini kaydettiği için tam gizlilik sağlayamayabiliyor. Bu durum, kullanıcıların devletlerin internet erişimine uyguladığı sansür ve kısıtlamalardan kaçınmasına yardımcı olabiliyor.