Türkiye’de Spor Yetenek Taraması Yapıldı

TARAMA TESTLERİNİN YAPILDIĞI YER

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi çerçevesinde Havza’da ilkokul üçüncü sınıf öğrencileri için birinci kademe tarama testleri yapıldı. Havza Spor Salonu’nda gerçekleştirilen bu uygulama kapsamında, üçüncü sınıfta eğitim alan 392 öğrenciye sportif test ve ölçüm uygulandı.

PROJENİN HEDEFİ VE ÖNEMİ

Tarama testleri ile ilgili bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, projenin temel amacının gelecekteki yeteneklerin belirlenmesi ve olimpiyatlara katılacak sporcuların seçilmesi olduğunu anlattı. Projenin önemine dikkat çeken Uzun, “Yapılacak testlerle öğrencilerimiz en uygun spor dallarına yönlendirilecek ve yeteneklerini erken yaşta fark edebileceğiz. Böylelikle ülke genelinde sportif başarılar artacaktır. Hem ulusal hem de uluslararası başarıların artmasında etkin olacak bir proje.” ifadelerini kullandı.