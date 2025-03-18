Türkiye’de Şubat Ayında Araç Kaydı Düştü

ŞUBAT AYINDA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTTI

Erzincan’da, şubat ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 34 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait motorlu kara taşıtları verisini paylaştı. Ülke genelinde bu ay içerisinde 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımına baktığımızda yüzde 50,2’sinin otomobil, yüzde 32,7’sinin motosiklet, yüzde 9,2’sinin kamyonet, yüzde 3,3’ünün traktör, yüzde 2,2’sinin kamyon, yüzde 1,5’inin minibüs, yüzde 0,8’inin otobüs ve yüzde 0,1’inin özel amaçlı taşıtlar olduğunu görmek mümkün. Şubat ayında kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 17,5 azaldı. Motosiklette yüzde 61,9, otobüste yüzde 52,6, traktörde yüzde 47,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,2 ve minibüste yüzde 16,8 artış görülürken, kamyonette yüzde 48,3, otomobilde yüzde 34,1 ve kamyonda yüzde 21,4 düşüş yaşandı.

GEÇEN YILA GÖRE AZALMA GÖSTERDİ

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,3 azalma gösterdi. Bu dönemde otobüste yüzde 41,1, minibüste ise yüzde 29,2 artış yaşanırken, motosiklet, traktör, kamyonet, özel amaçlı taşıt, kamyon ve otomobilde ise azalmalar görüldü. Şubat ayı sonunda trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 31 milyon 596 bin 522 oldu. Bu araçların %51,9’u otomobil, %20,0’ı motosiklet, %15,0’ı kamyonet, %7,2’si traktör, %3,2’si kamyon, %1,7’si minibüs, %0,7’si otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN TAŞIT SAYISI ARTTI

Şubat ayında 762 bin 109 adet taşıtın devri gerçekleştirildi. Devir yapılan araçların %68,3’ünü otomobil, %15,5’ini kamyonet, %8,0’ını motosiklet, %3,3’ünü traktör, %2,2’sini kamyon, %1,9’unu minibüs, %0,6’sını otobüs ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocak-şubat döneminde 302 bin 544 adet taşıtın kaydı yapıldı ve bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 azalarak gerçekleşti. Ayrıca, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da %56,1 artarak 7 bin 108’e ulaştı. Böylece bu dönem içerisinde trafikteki toplam taşıt sayısında 295 bin 436 artış yaşandı.

OTOMOBİL YAKIT TERCİHLERİ

Ocak-şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin %49,3’ü benzin yakıtlı olarak kaydedildi. 173 bin 66 adet otomobil içinden %26,1’i hibrit, %12,9’u elektrikli, %10,8’i dizel ve %0,9’u LPG yakıtlı oldu. Şubat ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 405 bin 235 adet otomobilin %33,9’u dizel, %31,6’sı LPG, %30,4’ü benzin, %2,7’si hibrit ve %1,3’ü elektrikli olarak sınıflandırıldı. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı %0,2 gibi bir değer gösterdi.

OtomobillerDE MOTOR SİLİNDİR HACİMİ DAĞILIMI

Ocak-şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin %32,6’sı 1300 ve altı silindir hacmine sahipken, %24,2’si 1401-1500, %11,1’i 1501-1600, %10,8’i 1301-1400, %7,8’i 1601-2000 ve %0,6’sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine ait. Ayrıca, bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin %38,8’i gri renkte, %28,0’ı beyaz, %11,8’i mavi, %11,6’sı siyah, %4,2’si kırmızı, %4,0’ı yeşil, %0,5’i kahverengi, %0,5’i sarı, %0,3’ü turuncu ve %0,2’si diğer renklerdendir.