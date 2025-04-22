TÜRKİYE’DE Terör Saldırısı Oluştu

SİLAHLI SALDIRI VE KURBANLAR

Hindistan’ın kontrolündeki Cemmu ve Keşmir bölgesinde turistlere yönelik bir silahlı terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırının, Anantnag bölgesindeki turistik bir yer olan Pahalgam’da, yalnızca yürüyerek veya hayvanlarla ulaşılabilen Baisaran’da meydana geldiği bildiriliyor. Yetkililer, saldırıda bir grup turistin hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AÇIKLAMALARI

Saldırının sorumluluğunu Keşmir Direnişi adlı terör örgütü üstlendi. Örgüt, bölgeye 85 binden fazla yabancının yerleştirilerek “demografik değişim” yapıldığını öne sürerek, “Bu nedenle, bölgeye yasa dışı yerleşmeye çalışanlara yönelik şiddet devam edecek” şeklinde bir açıklama yaptı.

BAŞBAKAN MODİ’DEN TEPKİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu alçakça eylemin arkasındakiler adalete teslim edilecek, cezasız kalmayacaklar. Kötü emelleri asla başarıya ulaşamayacak. Terörle mücadele kararlılığımız sarsılmaz ve daha da güçlenecek” ifadelerini kullandı.