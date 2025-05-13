Türkiye’de Terör Sorunu Çözülüyor

TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ LİDERLİĞİYLE GEÇMİŞE DÖNÜŞ YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Türkiye’de kötücül odakların terörle sonuç alabildiği günler geride kaldı” ifadelerini kullandı. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Türkiye-Balkanlar Medya Forumu’nda, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere ile Balkanlar’dan gelen medya temsilcileriyle bir araya geldi. Açılış konuşmasında, küresel ölçekte yoğun çatışmaların yaşandığı dönemde bölgesel gerilimlerin artmakta olduğuna dikkat çekti. Altun, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve bölgedeki diğer gerginlikleri dile getirdi.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ

Fahrettin Altun, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili İstanbul’da düzenlenecek barış görüşmeleri için önemli bir kapının aralandığını belirtti. “Hafta sonu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gece yarısı yaptığı açıklamayla barış için kritik bir kapı aralandı. Sayın Putin, ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin İstanbul’da yeniden başlamasını önerdi ve bu konuda Cumhurbaşkanımızdan destek istedi” şeklinde konuştu. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile barış müzakereleri hakkında görüştüğünü ifade etti ve Türkiye’nin savaşın sona ermesi için gereken gayreti göstereceğini vurguladı.

BALKANLAR’DAKİ EKONOMİK SORUNLAR VE GÜVENLİK

Balkanlar’daki ekonomik kırılganlıklar, yoğun göç ve altyapı sorunlarına dair çözüm odaklı yaklaşımların önemine değinen Altun, Balkan coğrafyasının küresel güç merkezlerinin nüfuz alanı olmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, terör sorununu kalıcı olarak çözme iradesinin kararlılıkla sürdürüldüğünü, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda adım attıklarını anlattı. Altun, yıllarca terör sorunu uğruna birçok insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Bugüne kadar on binlerce insanımızı yitirdik. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz” dedi.

BALKANLAR İLE İŞBİRLİKLERİ

Balkanlarla yürütülen ilişkilerin istikrarı ve barışı merkez alan bir yaklaşım benimsediğini aktaran Altun, bu doğrultuda pek çok ülke ile işbirliği mekanizmalarının tesis edildiğini söyledi. “Türkiye olarak aktif rol oynuyoruz. Bölgede barış ve istikrarı sağlamak amacıyla üçlü istişare mekanizmaları kurduk” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin deniz güvenliğine katkıda bulunduğunu ve sosyal refahı artıracak destekler sağladığını vurguladı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE

Fahrettin Altun, Türkiye’nin Balkanlar’a pozitif katkı sağlama çabalarının medya alanındaki çalışmalarla genişletildiğini belirtti. “Türkiye, dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkeler arasında. Bu nedenle, 7/24 yalan ve algı operasyonlarına karşı teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Altun, bugüne kadar 2 bin 200’den fazla yalan haberi ifşa ettiklerinin altını çizdi. Dezenformasyonla mücadelenin kurumsallaşmasının önemini vurguladı.