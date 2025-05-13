Türkiye’de Terörle İlgili Günler Geride Kaldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “Türkiye’de kötücül odakların terörle sonuç alabildiği günler geride kaldı” dedi. Türkiye-Balkanlar Medya Forumu kapsamında yapılan toplantıda Altun, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Genel Müdürü ve medya temsilcileriyle bir araya geldi. Açılış konuşmasında, bölgesel çatışmalar ve gerilimlerin uluslararası ölçekte büyük etkilere yol açtığına dikkat çekti. Altun, İsrail’in saldırılarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye’nin barış için üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

SONUÇ ALMAK İÇİN ÇABALAR DEVAM EDİYOR

Rusya-Ukrayna Savaşıyla ilgili İstanbul’da düzenlenecek barış görüşmelerinin önemine değinen Altun, “Sayın Putin ön koşulsuz görüşmelere destek istedi ve Cumhurbaşkanımızdan bu konuda destek almayı amaçladı” diyerek Türkiye’nin uzlaşma sağlamada önemli bir rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti. Bölgedeki ekonomik sorunlar ve güvenliği sağlamak amacıyla ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Terörle mücadele kapsamında kararlı adımların atıldığını belirten Altun, “Terörsüz Türkiye hedefi temel bir konudur. Türkiye, terör sorununu kalıcı olarak çözme iradesi gösteriyor” dedi. Altun, terör örgütünün kendini feshettiğini ve Türkiye’nin uzun süredir yaşadığı maddi ve manevi kayıpları unutmamak gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, “Bu süreçte devletimizin kararlılığını kimsenin sorgulamasına izin vermeyeceğiz” diye de ekledi.

DEZENFORMASYONA KARŞI CEFAKAR MÜCADELE

Türkiye’nin, medyada yayılan yalan haberleri engellemek için yoğun çabalar sarf ettiğini ifade eden Altun, “Başka odakların Türkiye’ye yönelik dezenformasyonları dikkat çekici seviyelerde” diyerek kamuoyunu doğru bilgilendirme anlamında önemli adımlar atıldığını belirtti. Yaklaşık 2 bin 200 yalan haberi ifşa ettiklerini belirten Altun, “Bu alanda kurumsal bir mücadele geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.