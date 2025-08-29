Türkiye’de Turizm Sorunları Büyüyor

TURİZM SEKTÖRÜNDE HESAPLAR DEĞİŞİYOR

Zülfikar DOĞAN (ANKARA) – Türkiye’nin doğrudan döviz kaynağı olan turizm, ihracatın ardından önemli bir konuma sahip. Ancak 2025 için açıklanan 65 milyon turist hedefi ve 64 milyar dolar turizm geliri hedefinin gerçekleştirilemeyeceği, temmuz verileriyle netlik kazandı. TÜİK’in yüzde 33,5 olan enflasyon oranına karşın, turizm sektöründe oda ve konaklama fiyatları geçen yıla göre yüzde 50-70 arasında artarken, ulaşım, yeme-içme ve eğlence sektöründeki fiyat artışları yüzde 80-120 arasında değişkenlik gösteriyor. Bu durumda Türkiye, Akdeniz bölgesinin en pahalı turizm destinasyonu haline geliyor.

İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi rakip ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye’nin fiyatları 2-2,5 kat artarken, Mısır ve Tunus gibi Kuzey Afrika ülkelerine göre de 4 kat artış yaşandı. Bu gelişmeler sonucunda Türkiye, ‘ucuz, kaliteli ve tercih edilen turizm ülkesi’ olma özelliğini kaybediyor. Yerli turistlerin tatile gitme imkanlarının azalması ve yabancı turistlerin Türkiye’yi tercih etmemesi dikkat çekiyor. Avrupa İstatistik Ofisi’nın (Eurostat) verilerine göre, Türkiye’de ailelerin yüzde 57,8’i yılda bir hafta tatile gidemiyor.

Ağustos ayı gelmeden, Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısında önemli oranda azalma yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, temmuzda yabancı turist girişi geçen yıla göre yüzde 4,97 azalırken, en büyük düşüş Avrupalı ve Rus turistlerde gözlemleniyor. Yılın ilk yedi ayında yabancı turist sayısı yüzde 2,1 düşerek 33 milyon 358 bin kişiye indi. Yılsonunda hedeflenen 65 milyon turist sayısı, mevcut gelişmeler göz önüne alındığında gerçekçi görünmüyor.

TÜİK verilerine göre yüzde 33,5 olan enflasyon oranına rağmen, turizm sektöründeki gıda, ulaşım ve diğer girdi maliyetleri son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Sektör temsilcileri, döviz kurlarındaki artış ve yüksek faiz politikaları nedeniyle yaşanan durumun, turist sayısındaki gerilemenin ana sebebi olduğunu ifade ediyor. Turizm tesislerinin doluluk oranları, son dönemlerde yüzde 65-70 seviyelerinde kalıyor.

2024 sonundaki hedeflerin yakalanması için bile büyük bir başarı olması bekleniyor. 2025’in hedefleri açısından ise, turizm sektörünün ‘kaybedeceği bir yıl’ olacağı kaydediliyor. Ekonomi politikalarında, döviz kurlarında, zam ve fiyat politikalarında, gıda ve alkollü içkilerde ve turizm sektörünün kredi yükünün hafifletilmesi gibi konularda yeni adımların atılması gerektiği vurgulanıyor.