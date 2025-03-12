TAŞIT KREDİSİ DESTEKLERİYLE YERLİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLGİ ARTIYOR

Son zamanlarda açıklanan taşıt kredisi destekleri ve cazip finansman fırsatları, Türkiye’de üretilen elektrikli araçlara olan ilgiyi önemli ölçüde artırıyor. Sıfır emisyonlu ve çevre dostu araçlara geçiş süreci hızlanırken, yerli üretim elektrikli otomobiller, sundukları teknolojik yenilikler ve rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki, Türkiye’de hangi elektrikli araçlar üretiliyor? Hangi modeller en çok tercih ediliyor, uygun fiyatlı seçenekler neler? İşte, Türkiye’de üretilen elektrikli araç modelleri, fiyat avantajları ve detaylar.

TÜRKİYE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİNDE HIZLA GELİŞİYOR

Türkiye, elektrikli araç üretimi konusunda hızla gelişen ülkeler arasında yer alıyor. Togg, Fiat, Pilotcar gibi markalar, yerli üretim elektrikli araçlarla pazardaki yerini alırken, Türkiye’de üretilen modeller büyük ilgi görüyor. İşte, Türkiye’de üretilen elektrikli araç modellerinin güncel listesi ve detayları.

TOGG T10X – TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ ELEKTRİKLİ SUV MODELİ

Togg T10X, Türkiye’nin ilk yerli ve tamamen elektrikli SUV modeli olarak büyük beğeni topluyor. Togg fabrikasında üretilen bu model, şarj süresi ve teknolojik donanımıyla rakiplerine meydan okuyor.

PILOTCAR P-1000 – YERLİ ÜRETİM ELEKTRİKLİ MİNİ KAMYONET

Pilotcar P-1000, yerli üretim elektrikli ticari araçlar arasında önemli bir konumda bulunuyor. Özellikle kargo ve lojistik sektöründe aktif olarak kullanılan bu araç, şirketlerin filo yatırımlarında önemli bir alternatif sunuyor.

FIAT DOBLÒ EV – TÜRKİYE’DE ÜRETTİLEN ELEKTRİKLİ TİCARİ ARAÇ

Fiat Doblò EV, Türkiye’de üretilen ilk elektrikli ticari araçlardan biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Şehir içi taşımacılık ve kurumsal filolar için uygun bir model olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE, ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİNDE BÖLGESEL GÜÇ OLUYOR

Öte yandan, Türkiye, Avrupa pazarına açılacak yerli elektrikli araçlar için üretim merkezi haline gelmeye hazırlanıyor. BYD ve Chery, Türkiye’de üretim yapmaya planlarken Togg, Pilotcar ve diğer markalar, Türkiye’yi elektrikli otomobil üretiminde bölgesel bir güç haline getirmeyi hedefliyor.