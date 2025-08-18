Türkiye’de Yapay Et Üretimi İddiası Yanlış

İDDİALAR VE CEVAP

İklim Kanunu etrafında “Türkiye’de yapay et üretilecek” iddiaları güncelliğini koruyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NeXT Sosyal’deki hesabı üzerinden bu iddialara net bir yanıt verdi. “Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır” diyen Yumaklı, son günlerde İklim Kanunu hakkında asılsız iddialar ve kasıtlı yalan haberlerin yayılmakta olduğunu bildirdi. Bu yalanların başında, “Türkiye’de yapay et üretilecek” ve “Türkiye’de hayvancılığı bitirecekler, hayvancılık yapanlara izin verilmiyor” şeklindeki ifadelerin geldiğini aktardı. Yumaklı, “İklim Kanunu’nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur” diye belirtti.

AŞILAMA VE HAYVAN PAZARLARININ AÇILMASI

Bakan Yumaklı, son günlerde şap hastalığına karşı önemli bir mücadele verdiklerini, SAT1 serotipine karşı geliştirdikleri 11 milyondan fazla aşıyı sahaya gönderdiklerini de hatırlattı. Aşı üretimi ve aşılamaların devam ettiğini dile getiren Yumaklı, hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren açmaya başlayacaklarını ifade etti. Yumaklı, “Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek değil, aşı hayvanları hasta ediyor gibi yalan söyleyen provokatörler türemiştir” diyerek üreticileri bu tür asılsız bilgilerle kandırmaya çalışanların ortaya çıktığını söyledi. “Üreticimizi ve vatandaşımızı aldatmaya yönelik bu tür dezenformasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” şeklinde konuştu.

DOLANDIRICILIK FAALİYETLERİNE DİKKAT

Yumaklı, son 23 yılda 491 milyar lira hayvancılığa destek verdiklerini vurguladı. Ayrıca, hayvancılık yol haritasıyla genç ve kadın üreticilere, küçük aile işletmelerine öncelikli destek sunduklarını belirtti. “Hayvancılıkla ilgili en doğru bilgiye Türkiye’nin her il ve ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden ulaşabilirsiniz” diyerek sosyal medyada yayılan yalan haber ve kulaktan dolma söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Bu yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunmasını isteyen Yumaklı, böyle bir durumla karşılaşanların adli mercilere başvurmasını tavsiye etti. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, üretici ve vatandaş güvenini korumak için sahada ve hukuk önünde gereken mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.