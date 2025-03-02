Türkiye’de Yaşanan Son Depremler Açıklandı

DEPREM HABERLERİYLE İLGİLİ KAYGI VE MERAK

Türkiye, 2 Mart 2025 Pazar günü farklı bölgelerde yaşanan depremlerle sarsıldı. Vatandaşlar, “Deprem mi oldu?”, “Son depremler nerede oldu?”, “2 Mart Pazar deprem bilgileri” gibi soruların yanıtlarını arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi verilerine göre güncel deprem bilgileri şu şekilde.

EGE DENİZİ’NDEKİ DEPREM GÜNCELLEMELERİ

Ege Denizi’nde birkaç farklı büyüklükte deprem meydana geldi. 01:07’de 2.7 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanırken, 01:38’de 2.4 büyüklüğünde başka bir deprem daha yaşandı. Gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden sarsıntılar şöyle gerçekleşti:

– 02:17 – 2.4 büyüklüğünde

– 03:41 – 2.3 büyüklüğünde

– 04:59 – 2.6 büyüklüğünde

– 05:14 – 2.2 büyüklüğünde

– 05:41 – 2.7 büyüklüğünde

– 06:00 – 2.1 büyüklüğünde

– 06:21 – 2.1 büyüklüğünde

– 06:52 – 2.3 büyüklüğünde

– 07:05 – 2.4 büyüklüğünde

– 07:48 – 2.6 büyüklüğünde

– 10:26 – 2.9 büyüklüğünde

– 10:54 – 3.4 büyüklüğünde

DİĞER BÖLGELERDE YAŞANAN DEPREMLER

Ege Denizi dışında da birkaç bölgede depremler kaydedildi. Malatya – Hekimhan bölgesinde, 09:01’de 2.0 büyüklüğünde bir deprem, Balıkesir – Bandırma’da 08:07’de 1.6 büyüklüğünde bir sarsıntı ve Kahramanmaraş – Onikişubat’ta 07:44’te 2.0 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Ayrıca Yalova – Çınarcık’ta 06:33’te 1.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ İÇİN TAKİP EDİLMELİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgiler sunuyor. Kandilli, bölgesel deprem araştırmaları yaparak, web sitesinde son 500 depremin verilerini halka iletiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da, son dakika deprem haberleriyle güncel bilgileri paylaşmayı sürdürüyor.

Günümüzde “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını anlık takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web siteleri sıklıkla kontrol edilmeli. Bu sitelerde en güncel veriler ve anlık deprem analizleri sunuluyor. Son 500 depreme kadar güncel bilgi almak için bu platformlardan yararlanmak gerekiyor.