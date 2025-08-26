Türkiye’de Yeni Sığınaklar Yapılıyor

HÜKÜMET ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Türkiye, bölgedeki savaş ve gerilimler sebebiyle çeşitli senaryoları gündeme alıyor. Bu çalışmalar, olası savaş ve afet durumlarında sivillerin korunabileceği alanlar oluşturmayı hedefliyor. Ortadoğu’daki son gelişmeler sırasında Türkiye’nin mevcut sığınak altyapısı da yeniden değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde detaylı bir çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği kabine toplantılarında ele alınan bu projede, Türkiye’de yeterli sığınak altyapısının bulunmadığı ve mevcut yapıların bazı gereklilikleri karşılamadığına vurgu yapıldı.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

Çalışmada dünya genelindeki örnekler de incelenerek, özellikle İsrail, Japonya ve İsviçre’nin uygulamaları dikkate alındı. Kabine toplantılarında, TOKİ’nin 81 ilde sığınak inşa etmesi yönünde karar alındığı öğrenildi.

İNŞA ÇALIŞMALARI HIZLANDI

NTV’den alınan bilgilere göre, Ankara başta olmak üzere bazı şehirlerde sığınak inşa çalışmalarına hızla geçildi. Bu sığınaklar, afet ve kriz durumlarında hızlı bir şekilde erişilebilen dayanıklı yapılar olacak. Böylece Türkiye’nin farklı bölgelerindeki vatandaşların güvenliği artırılmış olacak.

Sığınak İhtiyası VE UYGULAMA SORUNLARI

Türkiye’de sığınak ihtiyacına yönelik yapılan düzenlemeler yeni değil. 1987 tarihinde yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği, belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılmasını zorunlu kılıyor. Ancak uygulama aşamasında bu gereklilik büyük oranda ihmal edilmekte. Birçok apartman projesinde sığınak olarak ayrılan alanlar genellikle otopark veya depo alanı olarak kullanılmakta.