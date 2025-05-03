Türkiye’deki Deprem Hazırlıkları Önemli

STRATEJİK PLANLAMALARIN ÖNEMİ

Türkiye’deki stratejik planlamaların büyük depremlere, özellikle 8.1 büyüklüğündeki senaryolara göre yapılması gerektiğini belirten Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu, geçmişte yaşanan depremler ve gelecekte olabilecek depremler hakkında bilgi verdi. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilim Kafede gerçekleştirilen Bilim Söyleşileri serisinin ilk konuğu olan Utkucu, katılımcılara depremin ne olduğu, meydana geliş nedenleri, dünyadaki fay hatları, depremlerin büyüklükleri ve etkileri, tsunami riski, deprem kümeleri ve Türkiye’deki önceki ve beklenen depremler hakkında bilgi sundu.

FAY HATLARININ DAVRANIŞLARI

Depremlerin kesin olarak önceden tahmin edilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Prof. Dr. Utkucu, fay hatlarının davranışlarına bağlı olarak sismik periyotların izlenebileceğini vurguladı. Utkucu, depremin yakın ya da uzak olup olmayacağıyla ilgili neticelendirmelerin yapılabileceğini ve muhtemel depremin Sakarya’da ne kadar hissedilebileceğine yönelik açıklamalar yaptı.

BÜYÜK DEPREMLERE HAZIRLIK

Utkucu, Türkiye’deki stratejik planlamaların büyük depremlere, özellikle 8.1 büyüklüğündeki senaryolar doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yer bilimleri ve sismoloji alanındaki yeniliklere değinen Utkucu, Hatay’da yaşanan büyük depremin öncesinde sismik boşluğun bilim camiasında bilindiğini ifade etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın, Türkiye’nin en tehlikeli fay hattı olduğunu belirten Utkucu, bu fayların ortalama 250 yıllık aralıklarla enerji biriktirip boşalttığını, İstanbul çevresinde ise 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin enerjisinin biriktiğini söyledi.

RİSKİ BÖLGELERİN ANALİZİ

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen depremin doğu kolunda yer alması nedeniyle Sakarya’da ciddi şekilde hissedildiğini aktaran Utkucu, Türkiye genelinde daha önce belirlenen üç büyük sismik boşluktan birinin Hatay’da gerçekleştiğini, geriye kalanların ise Erzincan Yedisu ve İstanbul bölgeleri olduğunu bildirdi. İstanbul’da beklenen depremin kırılma yönüne göre farklı bölgelerin risk düzeylerinin değişebileceğini söyleyen Utkucu, eğer fay Tekirdağ yönünden başlarsa Sakarya’nın ciddi şekilde etkilenebileceğini, Adalar yönünden batıya doğru ilerlemesi halinde batıdaki illerin tehlike altında kalabileceğini belirtti. Ayrıca, kırılma iki yönlü olursa her iki tarafın da aynı derecede etkileneceğini ifade etti. Utkucu, Türkiye’nin aktif bir deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatarak, ortalama sürenin dolduğunu ve toplumun tüm kesimlerinin bu gerçeğe göre hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.