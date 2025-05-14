Türkiye’deki Hanehalkı Büyüklüğü Düştü

HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2024 yılı “İstatistiklerle Aile” raporuna göre, 2008 yılında 4 olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, geçen yıl itibarıyla 3,11 kişiye düştü. Hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,85 kişi ile Şırnak olurken, en düşük iller 2,53 kişi ile Giresun ve Çanakkale olarak belirlendi. 2016 yılında yüzde 14,9 olan tek kişilik hanehalkı oranı ise yüzde 20’ye yükseldi. Raporda, Türkiye’deki hanelerin yüzde 21,2’sinin yoksul olduğu, fertlerin yüzde 56,1’inin oturduğu konutun sahibi olduğu, yüzde 28’inin kiracı olduğu vurgulandı.

TEK KİŞİLİK HANEHALKLARININ ARTIŞI

ADNKS sonuçlarına göre, 2024 yılında Türkiye’deki ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,11 kişi olarak kaydedildiği, en yüksek hanehalkı büyüklüğünün Şırnak’ta 4,85 kişiyle gerçekleştiği görüldü. Şırnak’ı 4,63 kişi ile Şanlıurfa ve 4,5 kişi ile Batman izledi, en düşük hanehalkı büyüklüğüne sahip iller ise 2,53 kişi ile Giresun ve Çanakkale oldu. Tek kişilik hanehalklarının oranının 2016’daki yüzde 14,9’dan 2024 yılında yüzde 20’ye çıkması dikkat çekti.

GELİŞEN AİLE YAPILARI

Tek çekirdek aile olgusunun oranı 2016’da yüzde 66,4 iken, 2024’te yüzde 63,5’e geriledi. Geniş aile olarak tanımlanan hanehalklarının oranı ise 2016’da yüzde 16,3 iken 2024’te yüzde 13,3 oldu. Ana, baba veya çocuk ilişkisi olmayan hanehalklarının oranı ise 2016’da yüzde 2,4 iken, 2024’te yüzde 3,2 olarak belirlendi. Tek kişilik hanehalklarının en yüksek olduğu il yüzde 31,7 ile Gümüşhane olurken, en düşük oran Batman’da yüzde 11,1 olarak kaydedildi.

TEK EBEVEYN ve ÇOCUKLARDAN OLUŞAN HANEHALKLARI

2024 yılında toplam hanehalklarının yüzde 10,9’unu tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkları oluşturdu. Bu gruptaki hanehalklarının çoğunluğunu anne ve çocuklardan oluşanlar oluşturuyor. En yüksek oran ise yüzde 13,5 ile Bingöl’de, en düşük ise yüzde 8 ile Ardahan’da kaydedildi. Koruyucu aile yanında bakılan çocuk sayısı 10 bin 430 olarak duyuruldu.

BOŞANMA ORANLARI VE ÇOCUKLAR

2024 yılında toplam 187 bin 343 çiftin boşanması sonucunda 186 bin 536 çocuk etkilendi. Velayetlerin yüzde 74,4’ü anneye, yüzde 25,6’sı babaya verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, 2024’te evlat edinilen çocuk sayısı ise 589 olarak kaydedildi.

KONUT DURUMU VE YOKSULLUK

2024 yılında Türkiye genelinde hanehalklarının yüzde 56,1’i oturduğu konutun sahibi oldu, kiracıların oranı ise yüzde 28 olarak belirlendi. Hanehalkının yüzde 31,3’ü konutunda çeşitli sorunlarla karşılaşırken, yoksulluk oranının yüzde 21,2 olarak gerçekleştiği belirtildi. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasında, evden internet erişimi olan hanelerin oranı yüzde 96,4’e yükseldi.

Bu veriler, Türkiye’deki aile dinamiklerinin ve sosyoekonomik durumun değişkenliğini ve toplumun ihtiyaçlarını ortaya koyuyor.