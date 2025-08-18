Türkiye’deki Hanehalkları Sosyoekonomik Seviyeleri Belirlendi

GENEL SOSYOKONOMİK SEVİYE DAĞILIMI

Türkiye’de hanehalklarının yalnızca yüzde 1,1’i sosyoekonomik seviye gruplarına göre en üst seviyede yer alıyor. Hanehalklarının sosyoekonomik seviyelerine göre yapılan dağılıma göre, Türkiye genelinde yüzde 1,1 en üst seviyede, yüzde 11 üst seviyede, yüzde 16,4 üst altı seviyede, yüzde 19,7 üst orta seviyede, yüzde 16,5 alt orta seviyede, yüzde 18,6 alt seviyede ve yüzde 16,7 en alt seviyede bulunuyor.

ANKARA’DA YÜKSEK ORAN

Ankara’daki hanehalkları incelendiğinde, yüzde 2,5’inin en üst seviyede, yüzde 16,5’inin üst seviyede, yüzde 20’sinin üst altı seviyede, yüzde 17,5’inin üst orta seviyede, yüzde 17,4’ünün alt orta seviyede, yüzde 14’ünün alt seviyede ve yüzde 12,2’sinin en alt seviyede olduğu görülüyor. İstanbul’da ise bu dağılımda, hanehalklarının yüzde 2,4’ü en üst seviyede, yüzde 16,4’ü üst seviyede, yüzde 19’u üst altı seviyede, yüzde 18,6’sı üst orta seviyede, yüzde 17,2’si alt orta seviyede, yüzde 13,8’i alt seviyede ve yüzde 12,6’sı en alt seviyede yer alıyor. İzmir’deki hanehalklarının ise yüzde 1,2’si en üst seviyede, yüzde 12,4’ü üst seviyede, yüzde 17,6’sı üst altı seviyede, yüzde 18,8’i üst orta seviyede, yüzde 17,8’i alt orta seviyede, yüzde 17,1’i alt seviyede ve yüzde 15’i en alt seviyede konumlandığı tespit ediliyor.

İSTANBUL LİDERLİĞİ ELİNDE TUTUYOR

En üst ve üst seviye grubunda yer alan hanehalklarının yüzde 28,6’sı İstanbul’da bulunuyor. Bu gruplardaki hanehalklarının en yüksek olduğu iller sıralandığında, ilk sırada yüzde 28,6 ile İstanbul, ardından yüzde 11,5 ile Ankara, yüzde 6,7 ile İzmir, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,3 ile Antalya geliyor.

ÇANKAYA EN YOĞUN SEVİYEYE SAHİP

En üst ve üst seviye grubundaki hanehalklarının yüzde 4,1’i Çankaya’da yer alıyor. İlçeler arasında en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarının oranları incelendiğinde, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu ilçeler sırasıyla yüzde 4,1 ile Çankaya (Ankara), yüzde 2,4 ile Kadıköy (İstanbul) ve yüzde 1,9 ile Yenimahalle (Ankara) oldu. Sultangazi ise İstanbul’da en az zenginliğe sahip ilçe olarak öne çıkıyor.

ÇANKAYA YİNE İLK SIRADA

Sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçe yine Çankaya olarak belirlendi. İlçeler arasındaki ortalama sosyoekonomik seviye sıralamasında, skoru en yüksek yedi ilçe sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) oldu. Skoru en düşük olan yedi ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı) olarak sıralandı.