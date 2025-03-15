Türkiye’deki İllerin 2024 Nüfus Değişimleri

NÜFUS VERİLERİNE GÖRE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM

2024 yılına ait nüfus verileri dikkat çekici bir durumu ortaya koyuyor. 2023 yılında sadece 10 ilin nüfusunda azalma yaşanırken, bu sayı 2024’te 40’a yükseldi. Bu illerin farklı coğrafi bölgelerden olması, Türkiye’deki demografik dönüşümün ve hareketliliğin ne kadar dinamik ve yaygın olduğunu gösteriyor. TÜİK, 2024 yılına ait nüfus verilerini 6 Şubat’ta açıkladı. Türkiye’nin toplam nüfusu, bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. 2023’te binde 1,1 olan yıllık nüfus artış hızı, 2024’te binde 3,4 seviyesine çıktı.

DOĞUM ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM

2024 yılında 937 bin 369 bebeğin dünyaya geldiği belirtiliyor. 2023’te ise bu sayı 958 bin 408 olarak kaydedilmişti. Böylece 2024 sonu itibarıyla 21 bin 39 doğumun daha az gerçekleştiği sonucuna varılıyor. TÜİK’in önceki yıl mayıs ayında yayınladığı doğum istatistiklerine göre, 2024’te toplam doğurganlık hızının 1,51’den daha düşük bir seviyede olması bekleniyor. İş gücü ve diğer demografik parametreler açısından yabancı nüfus da önemli bir gösterge olarak dikkate alınıyor. 2023’te azalma eğiliminde olan yabancı nüfus, 2024’te de düşmeye devam etti.

NÜFUS AZALAN İLLERİN ANALİZİ

2024’e ait nüfus verileri, 2023’te 10 ilin nüfusunda azalma yaşanırken, 2024’te 40 ilde bu azalmanın gerçekleştiğini gözler önüne seriyor. Azalan nüfusun en büyük nedenleri arasında yerleşim yerlerindeki hareketlilikler ve doğurganlık oranlarının düşmesi öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyla ilgili açıklamasında, “Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir.” diyerek mevcut durumun ülke için tolere edilemez olduğunu vurgulamıştı.

İLLERİN NÜFUSUNDAKİ DEĞİŞİMLERİN DETAYLARI

İllerin nüfusundaki değişikliklere bakıldığında dikkat çeken bazı örnekler ortaya çıkıyor:

– Isparta: 2022’de 273 bin 799, 2023’te 277 bin 452, 2024’te 275 bin 826 (Fark: -1.626)

– Tunceli: 2022’de 84 bin 366, 2023’te 89 bin 317, 2024’te 86 bin 612 (Fark: -2.705)

– Ağrı: 2022’de 510 bin 626, 2023’te 511 bin 238, 2024’te 499 bin 801 (Fark: -11.437)

– Hakkâri: 2022’de 275 bin 333, 2023’te 287 bin 625, 2024’te 282 bin 191 (Fark: -5.434)

Bu veriler, Türkiye’nin demografik yapısını ve nüfus dinamiklerini anlamak açısından büyük önem taşıyor.