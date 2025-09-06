Türkiye’deki Milyoner Sayısı 2 Milyonu Geçti

ARTAN MİLYONER SAYISI

Türkiye’de her geçen gün artan milyoner sayısı, gelir dağılımındaki eşitsizliğin derinleştiğini gözler önüne seriyor. Bu durumun en belirgin kanıtı, bankalarda bulunan milyoner sayısının ve toplam servet miktarlarının rekor seviyelere ulaşması oldu.

İKİ MİLYONDAN FAZLA MİLYONER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası bulunan kişi sayısı, son bir yıl içinde kayda değer bir artış gösterdi. Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye’deki milyonerlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 775 bin 629 kişi artarak 2 milyon 367 bin 312’ye ulaştı. Bu hesaplarda tutulan toplam mevduat tutarı ise 15.6 trilyon liradan 17.476 trilyon liraya yükseldi. Ortalama olarak, her milyonerin hesabında 7 milyon 382 bin lira mevduat bulunuyor.

YURT DIŞI MİLYONERLERDEKİ ARTIRMA

BDDK’nın verileri, yurt dışında yaşayan ve Türkiye’deki bankalarda 1 milyon lira ve üzeri mevduatı bulunan kişilerin sayısında da belirgin bir artış olduğunu gösteriyor. Temmuz 2025 itibarıyla bu rakam, bir önceki yıla göre 42 bin 618 kişi artarak 210 bin 691’e ulaştı. Bu kişilerin toplam mevduatları da 1.3 trilyon liraya çıktı. Yabancı milyonerlerin hesaplarındaki mevduatların büyük bir kısmının yabancı para birimlerinden oluştuğu gözlemlendi.

FORBES LİSTESİNDE TÜRK İŞ İNSANLARI

Küresel ölçekte de benzer bir servet artışı yaşanıyor. ABD borsalarının yükselmesiyle dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2.13 trilyon dolara ulaştı. Forbes’un 1 Eylül 2025 tarihli milyarderler listesinde Türkiye’den dört iş insanı yer aldı. Murat Ülker, 5.4 milyar dolarlık servetiyle listenin 731. sırasında bulunuyor. Onu Şaban Cemil Kazancı, İpek Kıraç ve Erman Ilıcak takip ediyor.