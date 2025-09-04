Türkiye’deki Tarım Sayımı Devam Ediyor

TÜRKİYE GENELİ TARIM SAYIMI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Türkiye Geneli Tarım Sayımı, Kars’taki çalışmalarla devam ediyor. Türkiye’de bu tür bir tarım sayımı ilk defa 1927 yılında gerçekleştirilmiş olup, en son sayım ise 2001 yılında yapılmıştı. Bu çalışma, tarımsal üretimin mevcut durumunu belirlemek ve geleceğe yönelik doğru planlamalar yapmak amacı taşıyor. Sayım sürecinde, çiftçilerle birebir görüşülerek istatistik verileri kayıt altına alınıyor.

GÜVENİLİR BİLGİLERİN ELDESİ GEREKEN BİR KONU

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalar yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Veysel Kaykusuz, sayımın tarım sektörü, ülkenin gıda güvenliği, ekonomik kalkınması ve kırsal kalkınmanın temeli olduğunu vurguladı. Kaykusuz, “Bu nedenle tarımsal faaliyetlere ilişkin güncel ve güvenilir bilgilere ihtiyaç duyuluyor” şeklinde ifade etti.

AYRINTILI VERİLER ELDE EDİLECEK

Kaykusuz, tarım sayımı ile ilgili olarak “Tarım sayımı ile; tarımsal işletmelerin sayısı ve büyüklüğü, bitkisel üretim desenleri, ekim-dikim alanları, ürün çeşitliliği, hayvan varlığı ve hayvansal üretim faaliyetleri, tarımsal sulama, mekanizasyon, gübre ve ilaç kullanımı ile tarımsal işgücü durumu ve üretim kapasitesi gibi konularda ayrıntılı veriler elde edilecek” dedi. Tarım ve Orman Müdürlüğü’ndeki tarım sayımı sürekli olarak devam ediyor ve çiftçiler güncel verilerini TÜİK ekipleriyle paylaşıyor.