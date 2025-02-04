Türkiye’deki Volkanlar ve Patlama İhtimalleri

DEPREMLER PANIĞA NEDEN OLDU

Yunanistan’ın ünlü tatil merkezi Santorini adasında peş peşe yaşanan depremler endişe yarattı. Sosyal medyada, adadaki yanardağın yeniden etkinleştiğine dair haberler yer alırken, bu volkanın en son milattan önce 1600 yılında patladığı biliniyor.

VOLKANİK KÖKENLİ DEPREMLER

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremlerin volkanik kökenli olduğunu düşündüğünü ifade ediyor. Bununla birlikte, Ege Denizi’ndeki depremlerin Türkiye’deki herhangi bir volkan ya da fay hattını tetiklemeyeceğini dile getiriyor. Prof. Dr. Ersoy’un belirttiği gelişmelere bağlı olarak, Türkiye’de yer alan volkanların patlama ihtimalleri ve en son ne zaman aktif oldukları merak ediliyor.

TÜRKİYE’DEKİ VOLKANLAR

Türkiye’deki volkanlar arasında en dikkat çekenler Nemrut, Erciyes ve Hasan Dağı yer alıyor. Bu volkanların patlama potansiyelini değerlendirmek, bölge halkı ve bilim insanları için gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Volkanların faaliyete geçiş süreleri ve geçmişteki patlamaları, bu konuda yapılan araştırmalar ile gün yüzüne çıkarılıyor.