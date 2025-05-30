Türkiye, Demir Yolu Projeleriyle Büyüyor

DEMİR YOLU KULLANIMINI ARTIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Lojistik sektöründe demir yolu kullanımını artırmak için 439 kilometre olan mevcut iltisak hatlarının uzunluğunu 2028 yılına kadar 608 kilometreye çıkarmakla ilgili çalışmaları başlattık.” ifadelerini kullandı. Yüksek Hızlı Tren’le Ankara’dan Eskişehir’e gelen Uraloğlu, burada Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir yolu bağlantısının temel atma törenine katıldı. Uraloğlu, son 23 yılda demir yollarına yaklaşık 63 milyar dolar yatırım yapıldığını belirtti. Hızlı tren hatlarının ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 99 milyon yolcuya hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.

STRATEJİK PROJELERİMİZLE TARİH YAZIYORUZ

Uraloğlu, “Ayrıca tüm hatlarımızın 8 bin 46 kilometreyle yaklaşık yüzde 60’ını sinyalli, 7 bin 274 kilometreyle yarısından fazlasını elektrikli hale getirdik.” diyerek ülkenin demir yolu taşımacılığındaki ilerlemeleri vurguladı. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars gibi projelerle Türkiye’nin Asya’dan Avrupa’ya uzanan Demir İpek Yolu’nda lojistik süper güç haline geldiğini belirtti. Türkiye’nin coğrafi konumunun sağladığı avantajları ekonomik ve ticari fırsatlara dönüştürmek amacıyla demir yollarında yeni bir atılım başlatıldığına dikkat çekti.

PROJELER DOĞU-BATI VE KUZEY-GÜNEY HATLARINI KAPSAYACAK

Uraloğlu, “Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyıları arasında da demir yolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık.” dedi. Demir yolu hatlarının limanlara, organize sanayi bölgelerine ve lojistik merkezlere bağlantısını sağlamak için kombine taşımacılığa uygun anlayışla çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu İltisak Hattı’nın temelinin atıldığını ve bu projenin şehrin sanayi ve lojistik altyapısına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

LOJİSTİK CENTRE HIZ KAZANDIRIYOR

Uraloğlu, projeyle Eskişehir OSB’de üretilen yüksek tonajlı ürünlerin demir yoluyla limanlara ve diğer lojistik merkezlere ulaşımının sağlanacağını, bu durumun maliyetleri düşürerek kara yolu trafiğini rahatlatacağını söyledi. Hasanbey Lojistik Merkezi’nin etkin kullanımıyla Eskişehir’in bölgesel bir lojistik üs haline geleceğine vurgu yaptı. “Lojistik maliyetlerin düşmesiyle Eskişehir’in sanayi tesislerinin rekabet gücü artacak. Kara yolu trafiğinin rahatlamasıyla da karbon emisyonlarını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunacağız.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİ İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ

Bakan Uraloğlu, Eskişehir’in sanayi, ticaret ve lojistik alanındaki potansiyelini ön plana çıkaracak projenin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve birçok davetlinin yer aldığı törende, Bakan Uraloğlu temel atma butonuna basarak projenin startını verdi. Toplantının ardından Uraloğlu, Eskişehir Valiliği’ndeki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katılarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti ve bu programlar basına kapalı gerçekleştirildi.