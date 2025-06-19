Türkiye’den 46 Firma, Fuarlar İçin Katıldı

TÜRKİYE’DEN FUAR KATILIMI

Türkiye’den 46 firma, Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde gerçekleştirilen Build Expo, Power&Electricity Expo ve HVAC R Expo fuarlarına katıldı. Bir Türk organizasyon şirketi aracılığıyla eş zamanlı düzenlenen ve bugün sona erecek fuarda, 20 ülkeden 200’den fazla firma yer aldı. Fuarlar, bölgesel ticaretin güçlendirilmesi, teknoloji transferi ve uluslararası işbirliği hedefleri doğrultusunda düzenlendi ve sektör temsilcileri ile kamu otoriteleri ve uluslararası delegasyonlardan yoğun ilgi gördü.

Fildişi Sahili başta olmak üzere Burkina Faso, Mali, Senegal, Gabon, Gana, Benin, Togo ve Gine’den gelen heyetler fuar aracılığıyla ilişkiler geliştirip temaslar kurmayı başardı. Açılış töreninde, Fildişi Sahili İnşaat ve Şehircilik Bakanı Bruno Nabagne Kone, Fildişi Sahili Onaylı Yatırımcılar ve Müteahhitler Ulusal Odası Başkanı Sangare Siriki, Fildişi Sahili Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faman Toure, Türkiye’nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım ve Fildişi Sahili’nin Ankara Büyükelçisi Khadjata Toure yer aldı.

Fildişi Sahili İnşaat ve Şehircilik Bakanı Kone, açılışta yaptığı konuşmada, iskan ve şehirleşme alanlarında Türkiye’nin model ülke olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki işbirliğinin ivme kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin Abidjan Büyükelçisi Erdoğan Barım, AA muhabirine verdiği bilgilerde, 17 Haziran’da başlayan fuarlara inşaat, enerji ve iklim alanlarında faaliyet gösteren yaklaşık 50 Türk firmasının katıldığını ifade etti. Bu katılımın Türkiye’nin inşaat sektöründeki tecrübe ve kalitesini sergilediğini, Türkiye’nin marka değerini artırdığını vurguladı.

Erdoğan Barım, Afrika’dan katılımcılarla tecrübe ve işbirliği sağlama açısından Abidjan’ın bir merkez olduğunu belirtti ve bu tür etkinliklerin artmasını önemsediklerini aktardı. Barım, “İhracatımızı ve ticaret hacmimizi artırmak için özel sektörün yerinde temasları çok değerli. İnşaat Bakanı Kone’nin ülkemizi en güvenilir ortak ve model olarak tanımlaması ve övgü dolu sözleri, Türkiye’nin Afrika’daki artan etkisini ve varlığını bir kez daha ortaya koydu,” şeklinde konuştu.