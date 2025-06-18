Haberler

Türkiye’den Dönüş İçin Belge Gerekli

BELGE İBAZ ETME YOLUYLA DÖNÜŞ OLANAĞI

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği, Türk, Suriye ve üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye’deki statülerini gösteren belgeleri ibraz etmeleri durumunda kara hudut kapılarından geri dönüş yapabileceklerini açıkladı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Bölgede yaşanan askeri gerginlikler nedeniyle uçuşlarının kesintiye uğraması neticesinde, Türkiye’den Suriye’ye hava yoluyla seyahat etmiş Türk, Suriye ve üçüncü ülke vatandaşı şahısların, uçak biletlerini ve Türkiye’deki statülerini gösteren bir belge ibraz etmek suretiyle kara hudut kapılarından Türkiye’ye dönüşleri için gerekli düzenleme Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmıştır” ifadesi yer aldı.

KARA YOLUYLA DÖNÜŞ İMKANI

Açıklamanın devamında, bu şartları taşıyan şahısların ilave izin ihtiyaç duymadan Türkiye’ye kara yoluyla seyahat etmelerinin mümkün olduğu vurgulandı. Bu gelişme, bölgede yaşanan huzursuzluk nedeniyle hava yollarının aksaması sonucunda Türk vatandaşları ve diğer ülke vatandaşlarının geri dönüşlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

18 Haziran 2025 Çarşamba Loto Sonuçları Henüz Açıklanmadı

18 Haziran 2025 tarihinde yapılacak Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Çekilişler, haftada iki gün düzenleniyor ve büyük ikramiye için doğru kombinasyon gerekiyor.
Haberler

Kiğılı, Kristal Elma’da 7 Ödül Kazandı

Kiğılı, Kristal Elma Ödülleri'nde bir 'Büyük Ödül' ve altı 'Kristal Elma' kazandı. 'Üstünde Ne Var' ve 'Kiğılı'dasın Rahatsın' kampanyalarıyla büyük başarı elde etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.