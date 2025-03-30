Türkiye’den İsrail Bakanına Sert Yanıt

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik olarak gerçekleştirdiği skandal açıklamaya sert bir yanıt verdi. Bakanlık, “Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

İSRAİL BAKANINA CEVAP

İsrailli bakanın açıklamaları karşısında Türkiye sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan bu açıklamayı reddetti. Ayrıca, “Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır” denildi.

BÖLGEDEKİ ENDİŞELER ARTMAKTA

Bakanlığın açıklamasında, “Bu tutum, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracak ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracak” ifadelerine de yer verildi. Bakanlık, bu durumun endişeleri derinleştirdiğini belirtti.

Ayrıca, İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetlerinin Türkiye’nin hakikati dile getirme kararlılığını etkilemeyeceği vurgulandı. “İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz” denildi.

ÖMER ÇELİK’TEN TEPKİ GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İsrailli bakana sert bir yanıt verdi. Çelik, “Netanyahu’nun soykırımcı hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir” dedi. “Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir” ifadeleriyle açıklamasını sürdürdü.