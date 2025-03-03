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Türkiye’den İsrail’e Gazze Yardım Eleştirisi

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Bakanlığın açıklamasında, “İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz. İsrail hükümetinin, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir” deniyor. Açıklamada ayrıca, “Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçlayan bu uygulama, Gazze’de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir. Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail’in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır.” şeklinde ifadeler yer alıyor.

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