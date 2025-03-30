Türkiye’den İsrailli Bakana Sert Yanıt

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN SKANDAL AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yaptığı son derece tartışmalı açıklamaya sert bir yanıt verdi. Bakanlık, “Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır” ifadesini kullandı. Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘diktatör’ olarak nitelendirerek, “Diktatör Erdoğan, anti-semitik yüzünü ortaya koydu” dedi. Saar, “Erdoğan’ın hem bölge hem de kendi halkı için tehlikeli olduğu son günlerde ortaya çıktı. Umarız NATO üyeleri bunu anlarlar, hatta mümkünse bir saat önce anlarlar” şeklinde ifadeler kullandı.

TÜRKİYE’DEN CEVAP

İsrailli Bakanın bu skandal açıklamasına Türkiye gereken yanıtı verdi. Dışişleri Bakanlığı, Saar’a yönelik açıklamasında, “Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz” dedi. Bakanlık ayrıca, “Bu tutum, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişelerimizi derinleştirmektedir” ifadelerini ekledi.

TÜRKİYE’NİN KARARLILIĞI

Dışişleri Bakanlığı, “İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır” ifadesini kullanarak, Türkiye’nin masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.