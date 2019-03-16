Türkiye’den Rusya’ya tepki

- Reklam -

Rusya’nın Ukrayna politikasına Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Bakanlık, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunmasını dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyetinin, beş yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referanduma dayanarak, Rusya Federasyonu tarafından uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyetinin, beş yıl önce bugün (16 Mart) düzenlenen gayrimeşru bir referanduma dayanarak, Rusya Federasyonu tarafından uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edildiğini hatırlatılarak, “Bu vesileyle, bu eylem neticesinde meydana gelen fiili durumu tanımadığımızı yineliyor ve Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği teyit ediyoruz. Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türklerinin durumu bizim için öncelikli yerini korumaya devam etmektedir. Türkiye, Kırım Tatarlarını tarihi vatanları Kırım’da, kendi kimliklerini muhafaza ederek, güven ve huzur içinde yaşamalarını teminen desteklemeyi sürdürecektir” denildi.

TRT