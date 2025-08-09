Türkiye’den Suriye’ye Gaz Akışı Başladı

SURİYE’DE İÇ SAVAŞIN ARDINDAN YENİ DÖNEM

Suriye’de, Aralık ayında Beşar Esad’ın devrilmesiyle 11 yıl süren iç savaş sona erdi. Bu gelişmenin ardından Türkiye, Suriye’ye yönelik normalleşme adımları atmaya başladı ve desteklerini her alanda sürdürüyor. Özellikle enerji altyapısının yeniden inşa sürecine katkıda bulunan Türkiye, Suriye’ye doğalgaz ihracatına girişti.

DOĞALGAZ AKIŞI BAŞLADI

Türkiye’den Suriye’ye gaz akışı, Cender santralinde bugün itibarıyla başladı. Bu süreçte Suriye Enerji Bakanı Yardımcısı Gayyas Diyab ile Humus Valisi Abdurrahman El-Ama’nın katılımıyla vanalar açıldı.

POMPALAMA İŞLEMLERİ DEVAM EDECEK

Cender termik santralinin ardından, ülkenin orta kesimindeki Nasıriyye ve Tişrin termik santrallerine de doğalgaz pompalanması bekleniyor. Bu gelişmeler, Suriye’nin enerji ihtiyacını karşılamada önemli adımlar arasında yer alıyor.