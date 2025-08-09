Türkiye’den Suriye’ye Gaz Akışı Başladı

Gündem

SURİYE’DE İÇ SAVAŞ SON BULDU

Suriye’de, geçtiğimiz Aralık ayında Beşar Esad’ın devrilmesiyle 11 yıllık iç savaş sona erdi. Türkiye, bu duruma bağlı olarak normalleşme adımları atmaya başlayan Suriye’ye destek olma çalışmalarını her alanda sürdürüyor. Enerji altyapısının yeniden inşasına da katkı sağlayan Türkiye, Suriye’ye doğalgaz ihracatına başladı.

DOĞALGAZ AKIŞI BAŞLADI

Bu bağlamda, Türkiye’den Suriye’ye gaz akışı bugün Cender santralinde başladı. Suriye Enerji Bakanı yardımcısı Gayyas Diyab ile Humus valisi Abdurrahman El-Ama’nın katılımıyla vanalar açıldı. Cender termik santralinden sonra, ülkenin orta kesimindeki Nasıriyye ve Tişrin termik santrallerine de doğalgaz pompalanması planlanıyor.

