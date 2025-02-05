Türkiye’den Trump’a İlk Tepki Geldi

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Suriye’deki gelişmelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini belirtti. “Dün Cumhurbaşkanımızla Suriye lideri Ahmed Şara arasında yapılan görüşmelerde çözülmeyen konuları ele alma imkanı oldu” dedi. Güvenlik konularının değerlendirildiğini ifade eden Fidan, YPG’nın çözüm yollarının da masaya yatırıldığını vurguladı. “Çok verimli bir görüşme oldu” diyerek, yeni dönemde Türkiye-Suriye ilişkilerinin hız kazanacağını açıkladı.

SURİYE’DE MİLLİ BÜTÜNLÜK HEDEFİ

Fidan, Şara ve ekibinin PKK/YPG konusundaki duruşunun net olduğunu, Suriye devletinin kendi milli bütünlüğünü sağlamak adına PKK’lıları geri yollayacağı veya etkisiz hale getireceği bilgisini paylaştı. “Suriye’de tamamen bir milli bütünlük olacak, egemenlik olacak, kimseye ayrıcalık olmayacak” ifadesini kullanan Bakan, tüm etnisitelerin eşit muamele görmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, Suriye yönetiminin federasyon veya özerklik düşüncelerinin olmadığını da ekledi.

DAEŞ İLE MÜCADELE PLATFORMA İHTİYAÇ

DAEŞ ile mücadelede işbirliği üzerine yeni adımlar atılacağını söyleyen Fidan, Türkiye, Irak, Ürdün ve Suriye arasında sınır güvenliği için ön mutabakatın sağlandığını belirtti. İlk toplantının Ürdün’de gerçekleştirileceğini duyurarak, bu çerçevede güvenlik mekanizmalarının güçlendirileceğini vurguladı.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISINA DEĞERLİ YORUM

Fidan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrıyı da önemseyerek, bunun “çok değerli” olduğunu ifade etti. Bahçeli’nin ülkenin menfaatleri için büyük bir risk aldığını belirten Fidan, “Asıl milliyetçilik bu” açıklamasında bulundu.

IRAK VE TERÖRLE MÜCADELE DURUMU

İrak’ta terörle mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Fidan, Sincar bölgesinin hükümet birlikleri ve Haşdi Şabi tarafından çevrelendiğini söyledi. Irak’ın işgalin aslında kendisine uğradığını kabul ettiğini vurguladı.

GAZZE ATEŞKESİ ÜZERİNE

Gazze’deki ateşkes durumuna değinen Fidan, insani yardım ve araçların geçişinde yaşanan sorunların üstesinden gelmeye çalıştıklarını ifade etti. Netanyahu’nun rehineleri aldıktan sonra Gazze’de yeniden savaş başlatma girişimi olabileceği konusunda da uyarıda bulundu. “Filistinlilerin Gazze’den çıkarılması kabul edilemez bir konu” diyerek Filistin meselesinin bu nedenle başlamış olduğunu belirtti.