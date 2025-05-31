Türkiye, Derin Deniz Filolarına Sahip

TÜRKİYE MODERN DERİN DENİZ FİLOSU ÜLKESİ OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin “dünyanın en modern derin deniz filolarına sahip ülkelerinden biri haline geldiğini” belirtti. Bayraktar, “Dünyanın 6’ncı büyük filolarına sahip ülke Türkiye. İnşallah yakın zamanda ilk 4’e gireceğiz, dünyadaki ilk 4 ülkeden ve şirketten biri olacak” ifadesini kullandı. Eskişehir’de yapılan çeşitli programlara katılmak amacıyla yüksek hızlı trenle Ankara’dan gelen Bakan Bayraktar, burada Vali Hüseyin Aksoy ve diğer AK Parti temsilcileri tarafından karşılandı. Bakan, valilikte şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Aksoy ile makamında bir araya geldi ve şehirdeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AVRUPA’DAKİ ENERJİ KRİZİNE DEĞİNİLDİ

Bakan Bayraktar, valilik ziyaretinin ardından partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada, Avrupa’daki enerji krizine dikkat çekerek, enerjinin hayatın idamesindeki önemine vurgu yaptı. “Krizin İspanya, Portekiz ve kısmen Fransa’yı etkileyen ve adeta 60 milyon insanın hayatını felce uğratan bir durum” olduğunu kaydeden Bayraktar, enerjinin “hayatımızın en önemli idame aracı” olduğuna dikkat çekti. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıtın yaşam için gerekli olduğunun altını çizen Bakan, “Türkiye’deki 86 milyon vatandaşa, 7/24 kaliteli ve kesintisiz bir şekilde enerji temin edebilmek bizim birinci görevimiz” dedi.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Bakan Bayraktar, enerji alanındaki dışa bağımlılığı bitirmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Son 22 yılda Türkiye’nin enerji ithalatı için harcadığı 1 trilyon dolara dikkat çeken Bayraktar, “Bu parayla 200 tane Atatürk Barajı ya da 100 tane nükleer reaktör yapılabilirdi. Dolayısıyla bağımsızlık hikayemiz, ekonomideki bağımsızlıkla eşdeğer bir konu” dedi. Türkiye’nin günlük 32 milyon araca akaryakıt tedarik ettiğinin ve 42 milyon haneye elektrik sağladığının altını çizen Bakan, “Artık Türkiye’deki tüm hanelerde 4 milyon haneye yetecek kadar doğalgazı kendi gazımız olarak üretiyoruz” diye ekledi.

TERÖRLE MÜCADELE VE GELECEK HEDEFLERİ

Türkiye’nin terörden tamamen kurtulmasıyla daha büyük projelere imza atabileceğini vurgulayan Bayraktar, “Buna yönelik olarak ülkemiz zaten önemli bir planlama ve istikrar ile ilerliyor. 70 yıllık hayalimiz olan nükleer enerji konusunda da önemli adımlar atıyoruz” dedi. Akkuyu’da yapılan nükleer santralin, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağını belirten Bakan, fosil yakıtlar yanında yenilenebilir enerji kaynaklarından da faydalanacak bir Türkiye için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Maden kaynakları açısından zengin olan Türkiye’nin, maden ithalatını azaltma hedefiyle yoluna devam ettiğini sözlerine ekledi.