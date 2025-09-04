Türkiye, Dijital Türk Lirası İle Dönüşüyor

Türkiye, dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir aşamaya geçmeye hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sürdürülen Dijital Türk Lirası Projesi, ikinci faz çalışmalarıyla hız kazanıyor. Geleneksel paranın sınırlarını aşarak ödeme sistemlerinde yeni bir dönem başlatmayı amaçlayan bu girişim, finansal altyapının geleceğini şekillendirecek önemli adımlar arasında yer alıyor. Küresel ölçekte dijital para birimlerine yönelik yoğun çalışmalar yapılırken, Türkiye’nin bu alanda attığı kararlı adımlar, uluslararası rekabet açısından büyük önem taşıyor.

YENİ NESİL ÖDEME DENEYİMİ HEDEFİ

TCMB, yaptığı açıklamada bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerini projeye katılmaya davet ederek, özel sektörün dinamizmini bu dönüşüm sürecine dahil etmeyi hedefliyor. Oluşturulacak proje önerileriyle dijital para ekosistemine katılacak kuruluşlar, sadece finans sektörünü değil, aynı zamanda günlük hayatta ödeme alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştirecek bir sürecin parçası haline gelecek. Dijital Türk Lirası’nın hayata geçmesiyle, kullanıcılar güvenlik ve hız açısından yeni bir ödeme deneyimi ile karşılaşacak.

KATILIM DAVETİ ve PROJE GELİŞTİRME

TCMB, mevcut ödeme altyapılarını tamamlayıcı bir çözüm olarak Dijital Türk Lirası’nın uygulanabilirliğini test etmeyi amaçlıyor. İlk fazda gerçekleştirilen pilot uygulamalarda başarılı ödeme işlemleri gerçekleştirilmiş, ardından yayımlanan Birinci Faz Değerlendirme Raporu ile ikinci faza geçiş yapılmıştı. Bu doğrultuda, Merkez Bankası, bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını belirlenen kategoriler çerçevesinde proje geliştirmeye davet ediyor. Başvurular; jetonlaştırma, programlanabilir ödemeler, kullanıcı egemen kimlik, mevcut sistemlerle birlikte çalışabilirlik ve makineler arası ödemeler gibi alanlarda yapılacak.