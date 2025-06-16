Türkiye Diyanet Vakfı İyilik Atölyeleri

İYİLİK ATÖLYELERİ KADINLARA DOKUNUYOR

Erzurum İl Müftülüğü’nün öncülüğünde ve Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Kadın Kolları tarafından düzenlenen “İyilik Atölyeleri”, kadınların kalplerinde yer kaplamaya ve onların hayatına dokunmaya devam ediyor. Palandöken İlçe Müftülüğü’nün güçlü desteği ile şekillenen bu yararlı çalışmalar, her geçen gün daha fazla kadını iyilikle buluşturuyor. Kadınlara yönelik manevi eğitimler, el becerileri atölyeleri, gönül sohbetleri ve sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok alanda etkinlikler sürdürülüyor. Bu çalışmalar, samimiyet, emek ve doğru yön temelinde ilerliyor.

GÖNÜLLÜ KATILIMLA GÜÇLENİYOR

Gönüllü kadınların aktif katılımıyla yürütülen buhtaraf çalışmalar, iyilik odaklı toplumsal bir dönüşümün sessiz ama etkili adımlarını oluşturuyor. Palandöken İlçe Müftülüğü’nün özverili katkılarıyla büyüyen bu değerli faaliyetlere Yakutiye İlçe Müftülüğü de destek veriyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Her iki müftülüğümüzün sağladığı katkılar, Erzurum’un farklı noktalarında kadınların hayırlı hizmetlerde buluşmasına vesile oluyor. Erzurum İl Müftülüğü’nün rehberliğiyle, TDV Erzurum Kadın Kolları’nın sahadaki titiz çalışmaları ve ilçelerdeki manevi desteklerle büyüyen bu iyilik hareketi; kadınların gönlünden toplumun kalbine ulaşan bir umut ve kardeşlik köprüsü kuruyor” denildi.

ŞEHRİMİZİN RUHUNA DOKUNAN BİR HAREKET

İyilik Atölyeleri, şehrin ruhuna dokunan, kalplerde iz bırakan ve her yönüyle örnek teşkil eden bir gönül hareketi olarak büyümeye devam ediyor. Bu çalışmalar, topluma değer katmaya ve kadınların sosyal yaşamda daha aktif rol almalarına katkı sağlıyor.