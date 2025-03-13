Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan Yardımları Başladı

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK
Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Şubesi Kadın Kolları, bu Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Gönüllülerin ve Kur’an kurslarındaki kursiyerlerin desteğiyle oluşturulan gıda kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
GIDA KOLİLERİ TESLİM EDİLDİ
İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Müftüoğlu Kurt, TDV Kadın Kolları Koordinatörü Makbule Dal, Kadın Kolları Başkanı Selma Çetin ve Yönetim Kurulu üyeleri katılarak hazırlanan gıda kolilerini kentteki ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.
DEVAM EDEN YARDIM FAALİYETLERİ
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Afyonkarahisar Şubesi’nden yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolilerini ulaştırmaya devam edecekleri ifade edildi.