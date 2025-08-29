Türkiye DMO’yu Dijitalleştiriyor

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığından elde edilen bilgilere göre, Türkiye’nin köklü kamu kurumlarından biri olan Devlet Malzeme Ofisi (DMO) uzun yıllardır sürdürdüğü hizmetlerini dijital ortama taşıyor. Türkiye’de merkezi satın alma faaliyetlerini yürüten DMO, kamu kurum ve kuruluşlarının kullandığı e-Satış Portalı’nın daha etkin ve verimli işleyişine katkıda bulunmak adına platforma katılmak isteyen tedarikçilere kolaylık sağlayacak. Bu çerçevede DMO, “Online Katalog Sistemi”ni faaliyete geçirdi.

YENİ UYGULAMA İLE İŞLEMLER ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINIYOR

Kamu hizmetlerinin hızlı, kesintisiz ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla başlatılan bu yeni uygulama ile daha önce fiziksel belgelerle gerçekleştirilen başvuru süreçleri tamamen elektronik olarak yapılacak. Geliştirilen Online Katalog Sistemi sayesinde tedarikçiler, ürün bilgilerini, belgelerini ve başvuru formlarını bu sisteme kolaylıkla yükleyebilecek. Uygulama sayesinde daha fazla tedarikçi sisteme dahil olacağından, rekabetin, tasarrufun ve şeffaflığın artması sağlanacak. Ayrıca bu dönüşüm, zaman tasarrufu yanı sıra, değerlendirmelerin daha düzenli, hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmasına olanak verecek.

PİLOT UYGULAMA BAŞLADI

DMO, yeni sistemin pilot uygulamasını bilişim ürün grubu firmaları için başlattı. Bu pilot projeyle hem tedarikçiler hem de kamu kurumları için işlemlerin daha erişilebilir ve etkin hale gelmesi hedefleniyor. Pilot uygulama başarıyla tamamlandıktan sonra sistem, tüm ürün gruplarına genişletilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, DMO’nun kamu hizmetlerinin kesintisizliğini sağlamak için gerekli ürün ve hizmetlerin etkin ve verimli şekilde tedarik edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Şimşek, “DMO, sunduğu hizmetleri güncel ihtiyaçlara uygun olarak dijital ortama taşıyor. Kamu hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz yürütülmesi için tüm alanlarda dijital dönüşüm süreçlerine hız veriyoruz. Elektronik başvuru sisteminin tedarik süreçlerini hızlandırmasıyla sektörlerimiz daha verimli hizmet alacak.” şeklinde açıklamada bulundu.