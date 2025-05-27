Türkiye, Doğalgaz Üretimini 2 Katına Çıkacak

Türkiye, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmak ve evlere daha uygun koşullarda enerji sağlamak amacıyla yerli kaynaklarına yöneliyor. Karadeniz doğalgaz sahası, bu hedef doğrultusunda önemli bir katkı sağlıyor. Türkiye, siyasi, askeri ve diplomatik anlamda merkez ülke konumuna geldi ve bu konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı müjdeyle, Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi sahaya çıkma aşamasına geliyor.

OSMAN GAZİ PLATFORMUNUN DETAYLARI

Osman Gazi, 2026 yılının ortasında görev yapmaya başlayacak ve Karadeniz’e gidecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk Yüzer Üretim Tesisi (FPU) Osman Gazi’nin 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olduğu bildirildi. Tesis, 140 kişilik bir personel kapasitesine sahip olup, maksimum 10,5 milyon metreküp gaz işleme kapasitesine ve 10 milyon metreküp gaz transfer kapasitesine ulaşacak. Platformdan karaya olan ana gaz iletim hattının uzunluğu ise 161 kilometre olarak belirlenmiş. İşlenen gaz, bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak ulusal şebekeye verilmek üzere kullanıma hazır hale getirilecek.

GEÇİŞ TARİHİ VE PLATFORMA EŞLİK EDECEK GEMS

Osman Gazi, 26 Eylül 2024 tarihinde Çanakkale’deki tersaneden tadilat ve yenileme faaliyetlerinin ardından yaklaşık 8 ay burada kaldıktan sonra bugün kuru havuzdan çıkarıldı. Platformun, 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin yıl dönümünde boğazdan geçeceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı’ndan uğurlanacak olan bu platformun boğaz geçişinin yaklaşık 11 saat sürmesi planlanıyor. Geçiş sırasında platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörlerin eşlik edeceği ve 1 Haziran 2025’te Filyos Limanı’na yanaşmasının planlandığı ifade ediliyor.

GÜNDÜZLÜK ÜRETİMİN ARTIRILMASI

Şu an Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’ndan 12 kuyudan günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretilmektedir. 2026 yılında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi ile mevcut üretimin iki katına çıkarılarak günlük 20 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor. Böylelikle, Türkiye’deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının Karadeniz’den karşılanması öngörülüyor ve platformun belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapması planlanıyor.