Haberler

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti Maçı 18 Haziran

MATCH DETAILS

Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki voleybol karşılaşması, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Bu zorlu mücadelede tüm gözler takımların üzerinde olacak. Dominik Cumhuriyeti Türkiye karşılaşmasını canlı izlemek isteyen binlerce kişi, “Dominik Cumhuriyeti Türkiye maçı canlı izle TRT Spor Yıldız” şeklinde aramalar yapıyor. İşte bu özel karşılaşmaya dair tüm detaylar ve merak edilenler…

EFFECT ON TOURNAMENT STANDINGS

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi kapsamında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Turnuvada sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Filenin Sultanları, bu maçı kazanarak gruptaki liderlik şansını artırmak istiyor. Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı, hem sıralama hem de moral açısından büyük bir önem taşıyor.

Karşılaşma, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 19:30’da başlayacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan mücadelede, Filenin Sultanları yoğun seyirci desteği ile ev sahibi avantajını en iyi şekilde kullanmayı hedefliyor.

Milyonların büyük bir merakla beklediği Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Maç ayrıca TRT Spor’un mobil uygulaması ve TRT İzle dijital platformundan da takip edilebilir.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş Onur Bulut ile ayrılıyor

Beşiktaş, Onur Bulut'un transferi için RAMS Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, bu transferle birlikte 325 bin euro bonservis geliri elde edecek.
Haberler

Görkem Şimşek, cenaze namazı sonrası defnedildi

İzmit'te yalnız yaşayan 21 yaşındaki sağlık çalışanı Görkem Şimşek, evinde ölü bulundu. Cenaze namazının ardından defnedilirken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.