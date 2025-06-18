Türkiye-Dominik Cumhuriyeti Maçı TRT’den CANLI

İSTANBUL’DA TARİHİ BİR ORGANİZASYON

Türkiye, tarihte ilk kez İstanbul’da düzenlenecek olan önemli bir organizasyonda sahasında avantaj sağlıyor. Millilerin yarınki karşılaşması, Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 19.30’da başlayacak. Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye’nin karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, İstanbul’daki bu salonda oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi ve 2-1 geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrılarak ilk haftayı yenilgisiz geçirdi. Milliler, bu performansla ilk haftayı 10 puanla üçüncü sırada tamamladı.

VNL’DE HEDEF FİNALE YÜKSELMEK

Voleybol Milletler Ligi’nde 18 takım mücadele ediyor ve üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallere katılma hakkı kazanıyor. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 olarak eşleşecek. Milli takım, 2018 yılında organizasyonun ilkinde ikincilik, 2019 ve 2022’de dördüncülük, 2021’de üçüncülük ve 2023 yılında ise şampiyonluk elde etti. A Milli Takım, geçen yılki organizasyonda çeyrek finalde elenmişti.

İKİNCİ HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

İkinci haftanın maç programı ise şöyle belirlenmiş durumda: Bugün, Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye karşı karşıya gelecek ve bu maç saat 19.30’da başlayacak. 19 Haziran Perşembe günü Kanada ile Türkiye, 21 Haziran Cumartesi günü Güney Kore ile Türkiye, 22 Haziran Pazar günü ise Türkiye ile Brezilya maçları oynanacak. Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak izlenebilecek.