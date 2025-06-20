Türkiye Eğitim Uçakları Tasarlıyor Ve Üretiyor

TEKNOLOJİ VE EĞİTİMDE YENİ DOĞUŞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, kara ve deniz platformlarını ve uydularını tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke olduğunu ifade ediyor. Kacır, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve kardeşi Mehmet Aydın Özbek tarafından anne ve babalarına ithafen yaptırılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılış töreninde, okulun ülkeye hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rehberliğinde, Türkiye’yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla buluşturacak adımlar attıklarını belirten Kacır, “Savunma sanayisinden uzay teknolojilerine ve otomotive, pek çok sahada Türkiye’yi dünya ölçeğinde söz sahibi bir konuma taşıdık.” dedi.

EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Kacır, elektrikli ve akıllı milli otomobil Togg ile Türkiye’nin otomotivde öncü ülkeler arasında yer aldığını vurgulayarak, zannedilen imkansızlıkları Türk milletinin evlatlarının gerçeğe dönüştürdüğünü belirtti. Gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceği ve geleceğin yetkinlikleriyle erken yaşta tanışabileceği bir iklim oluşturmayı, Türkiye Yüzyılı’nda daha müreffeh, daha güçlü ve bağımsız bir Türkiye’nin temel önceliği olarak gördüğünü aktaran Kacır, bu yaklaşım doğrultusunda gençleri bilim ve teknoloji kültürüyle buluşturacak adımlar attıklarını da ekledi. 2018’den bu yana dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’i düzenleyerek Türk gençliğine teknoloji geliştirme yolculuğunun kapılarını ardına kadar açtıklarına dikkat çekti.

EĞİTİMDE BÜYÜK AŞAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son 23 yılda milli eğitimde önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Kacır, “Bu dönemde okul sayımızı 43 binden 74 bin 200’e çıkardık. Örgün eğitimde derslik sayısını 367 binden 747 bine yükselttik.” diyerek, derslik başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 36’dan 23’e, ortaöğretimde ise 31’den 25’e düştüğünü sözlerine ekledi. Altyapı ve teknik imkanlarıyla eğitim kurumlarını Avrupa standartlarına ulaştırmak için yapılan çalışmaları da aktaran Kacır, Türkiye’nin PISA ve TIMSS gibi uluslararası izleme araştırmalarında önemli ilerlemeler sağladığını belirtti.

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİLENME

Kacır, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı ile yeni nesilleri düşünen, sorgulayan ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerine vurgu yaparak, mesleki ve teknik eğitimin eğitim modelinin temel sütunlarından biri olduğunu ifade etti. Geçmişte ihmal edilmiş kritik alanlarda Türk gençliğini hazırlamak üzere odaklandıklarını belirten Kacır, “28 Şubat’ın karanlık gölgesinde meslek liseleri diğer eğitim kurumlarından ayrıştırıldı. Biz bu dışlayıcı anlayışı tamamen reddettik.” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın anahtarı olan mesleki ve teknik eğitimi yeniden cazip hale getirdiklerini ifade eden Kacır, “Evlatlarımızın bireysel yetenek ve becerilerini merkeze alan, çok boyutlu bir eğitim modelini Türkiye’ye kazandırıyoruz.” dedi. Gençleri sektörlerin gerektirdiği becerilerle donatmak ve istihdama geçişlerini hızlandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile bir işbirliği protokolünü hayata geçirdiklerini kaydetti. Ayrıca, organize sanayi bölgelerinde yer alan 85 meslek lisesi ve 24 meslek yüksekokulunun, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli teknik elemanları yetiştirmede önemli roller üstlendiğine dikkat çekti.

YATIRIM DESTEĞİ

Kacır, açılışını gerçekleştirdikleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin gençlerin geleceğin yetkinlikleriyle buluşmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, bu eğitim yatırımının bölgenin istihdam, üretim ve kalkınma potansiyelini artıracağını vurguladı. Şebinkarahisar OSB ile birlikte değerlendirildiğinde, bölgede yapılacak yatırımların doğrudan istihdam sağlayacağını ifade eden Kacır, “40’tan fazla fabrikada yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacak OSB ile gençler, bilgiyi beceriyle, yeteneği üretimle buluşturma imkanına sahip olacak.” dedi. Ayrıca, burada yapılacak her bir yatırım için SGK işveren paylarının 12 yıl boyunca Bakanlık tarafından karşılanacağını ve her yatırım için 24 milyon liraya kadar faiz desteği sunulacağını ekledi.

BAŞKAN ÖZBEK’TEN TEŞEKKÜR

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, anne ve babası adına kurulan okulun açılışında bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Şebinkarahisar’ın özel bir yer olduğunu belirten Özbek, ilçe halkının her zaman vatanı ve milleti için yanlarında yer aldığını söyledi. Okulun inşasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Özbek, karne alan öğrencileri ve onları yetiştiren öğretmenleri kutladı. Konuşmaların ardından Bakan Kacır, Özbek ve protokol üyeleri kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi. Sınıfları gezen Kacır ve beraberindekiler öğrencilere karne dağıttı ve okulun laboratuvarlarını yerinde inceledi.

Törene, Giresun Valisi, Erzincan Valisi, çeşitli bakanlık temsilcileri, AK Parti ve CHP milletvekilleri, TÜBİTAK Başkanı gibi birçok davetli katılım sağladı.