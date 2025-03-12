Türkiye, EHF 2026 Elemeleri’nde İsviçre’ye Yenildi

A MİLLİ ERKEK HENTBOL TAKIMI MAÇTA MAĞLUP OLDU

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup’undaki üçüncü karşılaşmasında Diyarbakır’da İsviçre ile yüzleşti. Maç sonucunda Türkiye, rakibine 38-34 gibi bir skorla mağlup oldu.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma Seyrantepe Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Maçın hakemliğini Karadağ’dan Ivan Pavicevic ve Milos Raznatovic üstlendi. Türkiye takımında yer alan oyuncular şunlardı: Yunus Özmusul, Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu 6 gol, Doruk Pehlivan 2 gol, İlkan Keleşoğlu 2 gol, Eyüp Arda Yıldız 5 gol, Halil İbrahim Öztürk 7 gol, Şevket Yağmuroğlu 3 gol, Görkem Biçer 2 gol, Alper Aydın 2 gol, Baran Nalbantoğlu 1 gol, Koray Ayar, Ozan Erdoğan 1 gol ve Ali Emre Babacan 3 gol ile mücadele etti. İsviçre takımında ise Portner, Scheidiger, Lucas 4 gol, Aellen 1 gol, Kusio, Röthlisberger 1 gol, Küttel 1 gol, Maros 7 gol, Steenaerts 6 gol, Schelker 1 gol, Laube 5 gol, Sigrist 6 gol, Zehnder 2 gol ve Ben Romdhane 4 gol ile yer aldı.

İLK YARI SONUCU VE CEA DÜZENLEMELERİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Türkiye, İsviçre’ye 16-21 gibi bir skorla yenik duruma düştü. Maç sırasında iki dakikalık ceza alan oyuncular şunlardır: Türkiye’den Yunus Özmusul ve İsviçre’den Steenaerts. Ayrıca, Türkiye’den Doruk Pehlivan kırmızı kart cezası aldı.